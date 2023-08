Andrés Carevic se vio muy inquieto por las faltas fuertes contra Joel Campbell

Andrés Carevic destacó la victoria de Alajuelense por 3-0 contra San Carlos, con anotaciones de Freddy Góndola, Johan Venegas y Alexis Gamboa. Su pensamiento es que la Liga aún está para más y en la rueda de prensa de rigor también se refirió a las faltas fuertes que recibió Joel Campbell durante el juego.

- ¿Qué analiza de esta victoria contundente de la Liga, al dejar el arco en cero y ver a un Alexis Gamboa que regresa y anota?

- La verdad que el equipo sigue avanzando, sigue agarrando ritmo, el funcionamiento que nosotros pretendemos y todavía podemos dar mucho más. Vamos de a poco, estamos jugando cada tres días y fue sumamente importante la victoria acá en casa, contundente, para seguir tomando confianza, buscando nuestra mejor versión como equipo, el mejor funcionamiento.

“Estoy agradecido con los jugadores como siempre, por el esfuerzo que han hecho los que juegan, los que entran de cambio y a los que no le tocó participar. Siempre trabajan duro en el día a día, que es lo más importante para reflejar el día del partido un buen funcionamiento para poder ganar”.

- ¿Cuánto cree que le puede servir la anotación a Freddy Góndola, porque la gente se ha metido mucho con él? Copiado!

- Normalmente no hablo de individualidades, sino de la generalidad del equipo, pero la confianza de Freddy que anotó también en Concacaf, lo hizo de nuevo en el Morera y pedirle a la afición que lo siga apoyando como lo apoyó en este partido, tanto a él como a todos los compañeros.

“Agradecerle a la afición por estar acá, por el apoyo que tenemos tanto de local como de visitante. Estoy muy agradecido y que sigan apoyando a los jugadores, independientemente del resultado. Eso es muy importante para la confianza de nuestros jugadores”.

- En las próximas dos semanas se juega la posición en el grupo de la Copa Centroamericana y culminan con el clásico nacional. ¿Qué nivel puede alcanzar el equipo?

- Vamos a tener un partido duro en Panamá (el jueves 26 de agosto), nuevamente volver a jugar entre semana y trataremos de recuperar a todos los jugadores. Es importante que muchos de ellos se han incorporado. Hay que preparar en pocos días el partido contra Sporting San Miguelito para hacerlo bien. Sabemos que es duro, pero importante de ganar para asegurar la clasificación.

- ¿Cuánto cambia su equipo con tener a Johan Venegas, esa presencia de un 9 nominal?

- De individualidades no hablo, pero Johan es muy importante como todos los jugadores. Y no solo él, se han integrado otros jugadores que no han participado desde el inicio, que suman mucho para el equipo como todos. Y también agradecer a los chicos de liga menor que nos apoyan día a día, al cuerpo técnico también, porque necesitamos de ellos para trabajar.

“La gente que juega regenera, los demás trabajan y tenemos ese apoyo. Es un conjunto de todos y por eso les agradezco a todos para que el primer equipo esté ahí y siga trabajando duro para tener cada día un mejor funcionamiento”.

- Estaba muy inquieto con las faltas que le hacían a Joel Campbell. ¿Siente que a Joel le entran más fuerte de lo normal en algunas jugadas?

- Creo que ha recibido dos o tres faltas fuertes, es parte del juego. Hay que seguir trabajando como equipo para que no solo él, sino todos tengan participación y después va a depender del criterio de los árbitros qué tan fuertes fueron las entradas, si será para una amonestación o una expulsión. Eso es parte del trabajo del árbitro.

- El segundo gol de la Liga viene antecedido de casi 12 pases del equipo. ¿Ha sido de lo mejor que se le ha visto al equipo?

- Es importante no solo el segundo gol. El funcionamiento del equipo, buscando la mejor versión, creo que va avanzando, venimos de menos a más, que es lo importante y haber incorporado jugadores que no habían tenido participación, o poca, por lesión. Ahí vamos, de a poco. También tener los pies sobre la tierra, seguir trabajando como lo vienen haciendo los jugadores, el staff y todo el apoyo que tenemos. Fue un buen juego, contundente y aparte de tomar confianza seguimos avanzando en la tabla, que eso es importante para nosotros.

- Alexis Gamboa hizo gol de táctica fija. ¿Quiere aprovecharlo así?

- Lo importante es que está nuevamente en participación, que sumó minutos. Importante para el equipo y para él también. A pesar de que ha jugado uno u otro, el equipo ha mantenido el funcionamiento que nosotros queremos, venimos de menos a más.

- Hubo dos goles de balón parado. ¿Qué tan importante es tener jugadores de piernas educadas como Alex López, Aarón Suárez y Michael Barrantes para este tipo de jugadas que pueden ser claves?

- Sumamente importante, la táctica fija es un alto porcentaje del que ejecuta. Incorporamos a Barrantes, ya teníamos a Celso Borges, a Alex López, a Aarón Suárez y es importante para nosotros, igual que hacer goles de táctica fija. A veces hay partidos cerrados, o canchas difíciles para poder desarrollar el fútbol y hay que tener otras armas como la táctica fija para poder sacar ventaja en el marcador.

- ¿Siente que la evolución ha ido rápido, es lo que tenía en mente? ¿Para cuándo espera que esté la mejor versión de la Liga?

- Sinceramente no sabíamos de la rapidez, todavía creo que podemos dar mucho más. Vamos bien, avanzando de a poco, pero bien. También es importante resaltar que mantuvimos el arco en cero, esa solidez y eso es gracias al esfuerzo de todo el equipo, no solo de la defensa, del portero, sino de todo el equipo cuando le toca defender.

“Creo que vamos por buen camino, vamos bien y seguir por la misma línea de trabajar duro en el día a día para buscar nuevamente ese mejor funcionamiento. Vamos tomando ritmo y eso es importante. Y ganando como lo hicimos”.

- ¿Qué tan importante es llegar a la tercera victoria consecutiva?

- Bien, la verdad que es para seguir trabajando duro día a día, para que lo que se está trabajando sea el convencimiento del jugador. Sabíamos que el arranque iba a ser difícil para nosotros. Lo habíamos comentado anteriormente, tanto en lo físico como en lo futbolístico, a nivel de funcionamiento, pero es sumamente importante ir ganando y trabajando.

“Eso creo que da confianza, es muy importante para todo el equipo ganar y todavía seguir trabajando para poder cada día dar un poco más”.

- ¿Está contento con la planilla o hay alguna posición que le gustaría reforzar?

- No, la verdad que como lo he dicho. Si hay alguna posibilidad en el mercado que le pueda ser útil a la institución, seguramente la tomaremos. Hoy en día, una posición fija no estamos diciendo que nos falta en general, pero siempre abierto el mercado, el club está abierto a que si hay alguna opción buena, la podríamos tomar.

