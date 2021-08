Andrés Carevic: ‘Sé que soy el responsable, soy el líder de este equipo’

Andrés Carevic asegura que la derrota ante Saprissa fue un golpe fuerte y espera que su equipo busque la revancha el sábado ante Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

Saprissa le ganó la Supercopa a Alajuelense con un marcador de 4-1. Ante eso, el técnico de la Liga, Andrés Carevic señaló: “Sabemos que es una derrota dolorosa por el rival, porque es una Supercopa, pero lo que nos queda es poner el pecho y salir adelante”.

¿Qué pasó con la Liga?

Creo que Saprissa jugó bien, nosotros habíamos hecho un partido bastante parejo en el primer tiempo, con algunas opciones de gol más y después cometemos errores que nos cuestan. Al final de cuentas somos un equipo, como equipo y unidos como equipo sé que soy el responsable, soy el líder de este equipo, pero lo que queda es trabajar, apoyar a todos los jugadores para salir adelante.

Su rendimiento en finales sigue siendo negativo. ¿Por qué siente que el partido de final le cuesta ganarlo a Andrés Carevic?

Siento que no es Andrés Carevic, creo que somos la Liga Deportiva Alajuelense, somos un equipo y por diferentes circunstancias a lo mejor no hemos podido conseguir más títulos para esta institución. Sabemos que hicimos una reestructuración importante, que sabíamos que los cambios que hemos hecho seguramente iban a costar, a pesar de haber peleado siempre arriba, de haber peleado finales.

Seguramente esto nos va a servir porque tenemos un buen equipo, tenemos un buen plantel, que tiene jerarquía para en estas situaciones difíciles salir adelante.

Alajuelense pasó de ser un equipo invicto que perdió solo en semifinales, el que menos goles recibía y el que más goles metía a arrancar un torneo donde no ha ganado, con jugadores en la titular que no eran sub-21. ¿Por qué ha cambiado tanto o qué está pasando?

Tuvimos varios jugadores fuera de la pretemporada, lesionados como José Salvatierra y Daniel Arreola, no pudieron hacer una buena pretemporada todos, y al final de cuentas claro que el inicio nos está costando. No pensamos que nos pudiera costar mucho, pero al final de cuentas nos está costando agarrar ritmo, agarrar el ritmo de juego, pero no es excusa. Hay que seguir trabajando, dar vuelta a la página. Sabemos que es un golpe fuerte, pero esperemos que este golpe fuerte nos sirva para salir adelante en esta situación tan difícil que vivimos hoy.

Dos de los cambios que hizo fueron Brandon Aguilera y Bernald Alfaro. ¿Es un presagio de una renovación en la parte central de la media cancha?

Ellos han venido jugando también, he rotado al equipo, sobre todo en el torneo pasado. En este arrancaron ellos dos, después jugaron Bryan Ruiz y Alex López, jugó José Miguel Cubero en la pretemporada. Al final de cuentas uno tiene que tomar decisiones de cómo está la estrategia, de las características de quién juega y, bueno, se toman decisiones para plantear un partido. A veces no sale, pero lo que queda es seguir trabajando.

¿Le da tiempo de armar el ala derecha para el sábado tomando en cuenta que Ian Smith no viene jugando bien y cometió un error imperdonable para muchos?

En el caso de Ian o algún jugador que pueda cometer un error lo que tenemos que hacer nosotros es apoyarlo, de mi parte, como líder del equipo y seguramente sus compañeros también. A veces suceden cosas que nadie quiere hacer eso, pero suceden y lo que hay que hacer es apoyar.

Valoraremos este jueves cómo nos encontramos y plantear el partido del sábado.

¿La presión llega a un punto que usted no había tenido en Alajuelense por estos malos resultados? ¿Qué tan presionado llega el equipo al fin de semana?

Presión hay siempre, cuando perdimos con Guadalupe parecía que se venía el mundo abajo y era la segunda fecha. Después terminamos saliendo campeones. Esto nos tiene que servir para nuevamente retomar muchas cosas que a lo mejor hemos dejado de hacer todos como equipo y seguir trabajando duro y tratar de revertir.

Tenemos la revancha el sábado y poder ganar el partido y nuevamente empezar a sumar de a tres.

¿Siente que tiene la necesidad de reforzar a la Liga o usted cree que está listo?

Claro que sabemos que salió un jugador y necesitamos otro, pero también hay muchas circunstancias. No podemos traer a un jugador por traerlo. Depende también de la parte económica, si la institución está disponible con dinero para poder traer el jugador que nosotros queremos y que nos pueda servir.

Porque para traer a un jugador que no nos pueda encajar en el equipo es mejor no traerlo. Entonces también claro que tenemos la necesidad, pero al final de cuentas tenemos que ver mucho el entorno para poder tomar la decisión de traer a un jugador más.