Andrés Carevic se disculpa con afición liguista y le hace una petición

-¿Qué piensa de la derrota ante Saprissa?

-Valorando el partido siento que Saprissa fue contundente y nosotros no, nosotros tuvimos más ocasiones y no concretamos, esto es de goles y Saprissa los hizo y nosotros no.

“Hemos tenido bajas importantes, varios jugadores que no hemos tenido por la Selección, ahora el objetivo es trabajar para salir de la situación que estamos viviendo”.

-¿Por qué la Liga ha tenido una segunda ronda tan irregular?

-Es algo estadístico, creo que es un tema de ese tipo. Ya hablé sobre el desarrollo del partido, tanto de visita como acá el funcionamiento fue bueno. En Saprissa pegamos tres palos y terminamos 1 a 1, ahora acá también. Al final es un tema de carácter para ser más determinante en el tipo de situaciones que estamos enfrentando.

-¿Está preocupado?

-El funcionamiento del equipo es bueno, generamos ocasiones, pero debemos ser más determinantes y vamos a buscar trabajar más para eso. Hay que tratar de mantener un equilibrio, poner el cero atrás y seguir trabajando. Lo primero es clasificar, esa es nuestra preocupación.

-¿Qué le dice al aficionado?

-Al aficionado como siempre agradecidos por venir a apoyar y disculpas por lo sucedido. Con la credibilidad pues generamos ocasiones, desarrollamos bien el juego, pero esto es de resultado y de goles. Ahora solo queda trabajar para ser determinantes y mantener el cero, debemos tener equilibrio.

-¿Cómo evalúa lo que viene?

-Todavía falta, al final lo importante es estar entre los cuatro, solo les pedimos que sigan creyendo y nosotros trataremos de buscar clasificar para ya enfrentar luego las semifinales.

-¿Cómo está el equipo?

-Siempre que se pierde se termina golpeado, dolido, pero la manera es poner el pecho y salir adelante. Solo queda trabajar duro y trabajar más porque eso será el reflejo en el partido.

-¿Siente que le hace daño jugar a estadio lleno a la Liga?

-Es algo que no sé si es así, porque con Cartago estábamos a estadio lleno y ganamos. Yo creo que no es presión, es motivación. No se nos dio el resultado, pero eso es otra cosa. Ahora debemos ser autocríticos y pues como digo entrar a las fases finales.

-¿Por qué los extranjeros de la Liga no marcan la diferencia que la gente espera?

-No voy a individualizar si es extranjero o tico, si no les ha tocado jugar es por estrategia o porque hay alguien que anda mejor. Se están esforzando, seguiremos trabajando a nivel grupal para ser más fuertes y salir adelante juntos.

-¿Por qué jugó Freddy Góndola de titular sobre Carlos Mora?

-Mora había tenido un poco de bajón futbolístico, pensamos que Freddy entró bien con Sporting, entonces fue por eso, no voy a individualizar y todos trabajan duro por su lugar.