No tuvimos el funcionamiento que pretendíamos, jugamos contra un buen rival, que es Saprissa, iniciamos bien, después del gol bajamos porque no tuvimos la precisión ni la parte táctica de dónde movernos y por eso perdimos el control del balón. A pesar de eso, Saprissa no fue superior a nosotros, porque no creó tantas opciones de gol salvo la pelota en el palo al inicio del segundo tiempo. No tuvo tanta llegada. Nuestra esencia del juego no la pudimos desarrollar. No vamos a tirar todo lo hecho hasta ahora. Nos duele perder.