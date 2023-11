Andrés Carevic responde cómo está Alajuelense a pocas horas de prueba de fuego contra Real Estelí

A Liga Deportiva Alajuelense lo mejor que le pudo pasar fue ese fuerte llamado de atención que le hizo Guanacasteca en el Estadio Alejandro Morera Soto justo a tiempo y dependerá de los mismos rojinegros si reaccionan.

Llega la hora de la verdad y no es momento para errores ni despistes contra Real Estelí en la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, ni ante Herediano en la semifinal del Torneo de Apertura 2023.

“No me gusta terminar el torneo así, no tuvimos un buen partido, tuvimos muchos errores que nos han costado goles. Nosotros creamos muchas opciones de gol que no las pudimos concretar y ellos fueron contundentes”, expresó el técnico de Alajuelense, Andrés Carevic, luego de la derrota del ‘León’ por 3-4.

En teoría era un partido de trámite, pero esa derrota en sí, aunada a la manera en que los manudos empezaron a recibir goles, cuesta arriba con un 0-3, ponen a pensar al liguismo.

Porque para efectos de campeonato nacional, una de las novedades es que a partir de esta temporada desapareció el gol de visita como criterio de desempate; pero eso es algo que se mantiene vigente en la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Andrés Carevic señaló que ahora empieza otro torneo y que “a veces estas situaciones te alertan”, para ponerse más en puntita de pie como se dice en el argot del fútbol, en estar más atentos para todo lo que viene, en la etapa más importante.

¿Cómo está Alajuelense mentalmente? “La Liga está muy bien, sabemos que terminamos la fase regular y empieza otro torneo, entonces enfocados en lo que viene, principalmente en el martes. No podemos pensar más allá. Tenemos una final que es el martes, un partido complicado de visita y estamos enfocados totalmente en ese partido”, respondió el técnico manudo.

El argentino reseñó que su equipo se ha caracterizado por una unión muy marcada, compromiso y un funcionamiento que lo ha hecho muy bien; así que no hay nada que cambiar, sino continuar por la misma línea trabajando fuerte.

“Sabemos que viene una etapa dura, con las finales, así que seguramente, tomar las mejores decisiones para siempre tener el equipo muy competitivo y con la gente que le pueda tocar entrar y jugar, o la gente que no le toque, estar todos puntita de pie, al 100 porque ahora los necesitamos a todos”.

Alajuelense planificó muy bien cómo hacer lo menos desgastante posible el viaje a Nicaragua. Pese a la cercanía, llegar allá en un vuelo comercial no resulta sencillo y la mejor opción para los manudos era un chárter, en el que agilizan todo y hasta se evitan una escala.

“Eso para nosotros es sumamente importante, porque nos facilita ir con la comodidad y regresar para recuperar a todos los jugadores para lo que sigue. Estoy muy agradecido con el esfuerzo de la directiva. Podemos acortar tiempos de espera o de lo que se necesite en un vuelo comercial”, citó Andrés Carevic.

Lo irónico es que en ese juego contra la ADG también generó a Alajuelense más desgaste de lo pensado, porque actuaron futbolistas que estarán en el partido del martes, a las 9 p. m., contra Real Estelí, como Joel Campbell, Carlos Mora y Aarón Suárez.

Sin embargo, la Liga que llegará a Managua a eso de las 2 p. m. y que luego se trasladará por tierra un par de horas hasta Estelí es el equipo que salió sonrojado el sábado del Morera Soto.

También es el que hace unos días fue amo y señor de la final del Torneo de Copa contra Saprissa en el Estadio Nacional. Y fue el que en Puntarenas se quitó una racha de encima y firmó una remontada en cuestión de un minuto en una cancha siempre difícil.

Ahora, el cuadro a cargo de Andrés Carevic afronta dos semanas cruciales, jugándose cosas importantes de manera simultánea contra Real Estelí y ante Herediano.

Pero hoy, la atención de los manudos está sobre su rival de turno, ese ‘Tren del Norte’ que se convirtió en la gran revelación de la Copa Centroamericana.

“Ellos se han ganado estar en la final, han hecho una buena Concacaf, es merecido dónde están y felicitarlos porque también han hecho un gran torneo y sabemos que va a ser un partido duro. Ellos de locales son fuertes, pero nosotros tenemos nuestra estrategia y nuestro equipo que también ha hecho una muy buena Concacaf y seguramente será duro, pero haremos todo para poder ganar”, apuntó Andrés Carevic.

Una vez acabado el duelo en el Estadio Independencia, la Liga regresará a territorio nacional para visitar el sábado a Herediano, posiblemente en el Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara.

“Nos tocará el campo de juego donde nos toque jugar, seguramente donde nos toque, si conocemos la cancha o no conocemos la cancha igualmente es una semifinal y tenemos que salir con todo para poder ganar el partido. No estamos pensando en la cancha y donde nos toque jugar, jugaremos.

”Estamos enfocados más en el martes, va a ser un partido duro allá, ellos se han hecho muy fuertes de local, pero nosotros también hemos hecho buenos partidos y pensamos que podemos hacerlo así”, resaltó el timonel de la Liga.

Alajuelense cuenta con la mayoría de sus fichas, la gran duda es Johan Venegas, que evoluciona bien luego de resentirse en la final del Torneo de Copa, pero que no estaba listo para regresar en el juego contra Guanacasteca.