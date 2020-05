Nosotros queremos pelear los puestos de arriba y no pensamos más allá, pensamos en el partido que viene, seguir ganando y sumando la mayoría de puntos, si nos alcanza para el primer lugar, excelente y si no, clasificar a la cuadrangular, pero realmente (el liderato) no es que nos ocupe o nos preocupe, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo cada partido y seguir sumando puntos de acá a que termine el torneo. Seguir evolucionando el equipo, que siga buscando el ritmo de juego, la esencia que nosotros, tenemos seguir mejorando en los detalles y vamos por buen camino y tenemos que seguir de esta manera.