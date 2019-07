“No es la titularidad de (Jonathan) Moya, es que se presentó un once y el jueves veremos cómo están todos, cómo se recuperan, acá no es de ser titular o no ser titular, acá todo el mundo tiene la posibilidad de jugar y si nosotros vemos que alguien anda mejor, va a jugar, entonces acá es un equipo de hombres y no de nombres”, apuntó Carevic.