Antes de comenzar la conferencia, me gustaría dar mi sentir con base a todos los rumores, publicaciones de esta semana, que realmente me parecen injustas, porque han afectado mi imagen, han afectado a mi persona y aún más a mi familia, con publicaciones que han sido mentiras. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque realmente he sido una persona muy respetuosa, muy educada con todos, prensa, afición, colegas y entonces creo que con publicaciones que no son verdad han dañado mi imagen, mi persona y mi familia y eso no me parece justo hacia mi persona.