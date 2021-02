Según Lleida, los resultados dan confianza y sobre lo que fueron esos dos clásicos, indicó: “Muy felices, era una de las semanas con más relevancia en todo este proceso, muy contentos de cómo nos salió, el tema de que saliera un técnico o no, pasó con Paté (Wálter) Centeno y nos ponemos en su lugar. Nosotros hemos tenido momentos muy difíciles y uno no se alegra de que a otras personas les pase eso, porque son momentos muy duros por los que hemos pasado todos los que nos dedicamos al fútbol. No es agradable, pero así se dio y en lo personal, como institución, contentos”.