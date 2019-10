Siempre hablo que mientras haya posibilidades matemáticas no me puedo adelantar a nada, creo que va a ser un partido importante si lo ganamos para sacar más ventaja y a medida que se vaya cerrando el torneo y haciendo cuentas, ahí vamos a estar seguramente más exactos de ver si realmente podemos tener la posibilidad de quedar en lo alto de la tabla o si matemáticamente no.