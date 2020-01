Seguramente hay que tener cuidado en zona defensiva, no solo con él, sino con la gente que tiene Cartago en la ofensiva, que se ha reforzado bien, que tiene buen plantel. A lo mejor, de inicio los resultados no se les han dado, pero eso no significa que no tengan un buen equipo y puedan venir acá a nuestra casa a hacer un buen partido.