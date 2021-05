El líder general, el ser invicto no te garantiza nada, no te da nada. No hemos ganado nada. Hicimos un buen torneo regular, pero eso no te garantizaba absolutamente nada. Nosotros estábamos conscientes de que el liderato, el venir invictos no te garantiza nada. No te garantiza salir campeón. Tenemos que seguir con el trabajo que estamos haciendo, con esa dedicación, con esa concentración, con esa intensidad con que jugamos muchos partidos, retomar eso y tratar el miércoles de hacer un buen partido y ganarlo.