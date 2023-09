Andrés Carevic no puede esconder su ilusión: ‘Vamos de menos a más’

-¿Cómo evalúa la goleada a Motagua? Copiado!

-Es importante cerrar líderes de Concacaf y líderes del grupo.

-¿Ya recuperó la mejor versión de Carlos Mora?

-Con Carlos Mora, estamos viendo una mejora en su rendimiento, pero aún debemos seguir trabajando. Estoy agradecido con los jugadores por su gran esfuerzo.

-¿Este fue el mejor partido de Alajuelense en el semestre?

-Se hizo un gran partido, muy regular. Fue importante porque era un partido decisivo para definir el grupo. No estoy seguro si fue el mejor partido, pero queremos mantener esa regularidad y buscar el funcionamiento ideal durante todo el torneo.

-¿Esta es la Liga que quería ver desde el inicio?

-Creo que vamos de menos a más. El equipo ha ido mejorando a lo largo del tiempo. Hemos cerrado bien este torneo, el equipo ha mostrado un buen funcionamiento, pero debemos seguir trabajando duro. Hemos hecho esfuerzos, el equipo ha estado a la altura y eso es importante. Esperamos mantener este nivel de juego.

-La Liga fue el único equipo que ganó todos sus juegos.

-Es importante, estoy contento por la institución. La Liga ganó los cuatro partidos del grupo y somos líderes. Creo que hemos logrado el primer objetivo y ahora debemos seguir trabajando para mantenernos sólidos.

-¿Cuál es la clave para unas rotaciones efectivas?

-La clave está en el trabajo y el esfuerzo diario. Debido al poco tiempo de entrenamiento en la cancha, hemos tenido sesiones de video. Los jugadores que se han unido y que no estaban familiarizados con nuestra idea de juego han mostrado una disposición positiva para contribuir. Su compromiso ha sido muy bueno.

-¿Le gusta el nivel de fichajes de perfil bajo como Guillermo Villalobos?

-No es una preocupación, estamos contentos de que hayan llegado y estén trabajando duro para desempeñarse bien. Antes del inicio del torneo, marcamos directrices que debemos seguir. Aquí, lo más importante es el equipo, no un jugador en particular. Como entrenador, me toca tomar decisiones, pero todos los jugadores tienen el compromiso de dar lo mejor, ya sea jugando cinco o 90 minutos.

-¿Le da una ventaja tener un plantel profundo?

-No contamos con una plantilla profunda, pero creo que tenemos una plantilla equilibrada, con calidad y jugadores que aportan mucho en nuestro día a día de entrenamiento. Lo más importante es que cuando los suplentes entran, elevan el nivel de juego del equipo.