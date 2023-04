Andrés Carevic no pudo ir a la rueda de prensa por un tema de salud

Al finalizar el partido entre Alajuelense y Herediano que acabó con empate 1 a 1, Andrés Carevic no se sintió bien.

La Unafut informó que por un tema de salud, de último momento, el técnico de la Liga no podría acudir a la conferencia de prensa y que quien brindaría las impresiones sería Martín Arriola.

”Alajuelense hizo la solicitud, tras una revisión médica del técnico en el camerino“, detalló la Unafut.

“Está bien, tuvo un poco de mareo al regresar del campo, el médico lo revisó y está bien, no hay ningún problema”, afirmó Martín Arriola.

Al ser las 8:30 p. m., Andrés Carevic salió del camerino, caminando y cargando su mochila. Con él estaban algunos directivos y el director deportivo Antonio Solana.

El presidente de la Liga, Joseph Joseph exteriorizó que la situación en sí no era para preocuparse, pero que optaron porque lo más conveniente era que el técnico no fuera a la conferencia.

Andrés Carevic se sintió un poco mareado al finalizar el juego, según expresó Martín Arriola. (JORGE CASTILLO)

Además, expresó que durante todo ese rato que pasó hablaron de diferentes cosas, incluido el partido.

“De todo estábamos hablando”, manifestó Joseph Joseph.

Al consultársele al presidente rojinegro cómo toman este empate contra Herediano, dijo: “Tenemos un sinsabor por cómo terminó el partido“.

”Analizamos todo, sentíamos que estábamos para más, pero como decimos los ticos, fue una singraciada y al final quedó empatado“.

El análisis de Martín Arriola Copiado!

Según Martín Arriola, auxiliar de Andrés Carevic, el equipo hizo todo por ganar y por eso les quedó un sinsabor.

”Lamentablemente, con una acción nos terminan empatando el partido e indudablemente se ve reflejado que el equipo fue protagonista, fue el que buscó siempre el arco del frente y lamentablemente por una u otra situación no pudimos concretar el segundo gol, que podía haber sido determinante“, citó Arriola.

Consideró que Alajuelense hizo un buen juego y que fue superior al rival, porque los números lo indican y exteriorizó que “en una jugada aislada terminamos empatando el partido“.

Una vez más, la contundencia le jugó una mala pasada a la Liga. Además, una vez más queda en el aire la duda de qué le pasa al León, que no gana el partido grande.

Sin embargo, él considera que esa apreciación la tomaría con pinzas, porque en este torneo golearon a Herediano 4 a 0 en Guadalupe, empataron en Tibás contra Saprissa, derrotaron a Cartaginés y consiguieron un triunfo en Estados Unidos contra Los Ángeles FC, un equipo que tenía dos años de no perder de local.

“Perdimos el clásico en el que merecíamos más y creo que es subjetivo el análisis, pero se trabaja todo. En lo mental, en esas situaciones y teníamos claro que podía suceder eso. A veces tenemos mala suerte, el rival llega una vez y te hace un gol”, comentó.

Aclaró que no son excusas ni algo sistemático, porque con lo que dijo demuestra que dice la realidad.

“Todo el momento hemos estado con el marco de frente”, apuntó Arriola. Añadió que la Liga es el equipo que ha hecho más goles en el torneo y que genera mucho.

“Habla muy bien de la parte ofensiva. Cuando no se consigue, se ve lo que no se pudo hacer, pero fuimos superiores y no pudimos aumentar el marcador en el momento preciso”, citó.