No pensamos en el invicto, pensamos en salir campeones. Lo más importante es poder obtener un nuevo título. El invicto se ha dado por el gran trabajo que han hecho los jugadores, la institución y todos, pero no me baso en estadísticas ni en si somos invictos o no. Me baso en que hay que preparar bien el partido del domingo y pensamos partido a partido para poder obtener un nuevo título.