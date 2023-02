Andrés Carevic: ‘No merecíamos la derrota’

Andrés Carevic afirmó que la rotación implementada por Alajuelense en su visita a Puntarenas fue porque quienes no actuaron, no estaban al 100%. (JOHN DURAN)

Liga Deportiva Alajuelense era el único equipo que se mantenía invicto en el Apertura 2023, pero eso se acabó este domingo, cuando el líder del torneo perdió 1 a 0 en su visita a Puntarenas FC.

¿Qué tan necesario o qué tan emergencia era que no jugaran hombres como Celso Borges, Aarón Suárez y Carlos Martínez y si eso ayudó a que perdieran el invicto?

El tema está en que esos jugadores tienen un desgaste, una carga muscular y no estaban al 100% para jugar, no es un tema de rotación por una cuestión técnica o táctica. Es que no estaban al 100% para jugar, hay un desgaste grande del equipo y no quiero arriesgar a ningún jugador.

Por eso salió este equipo, se esforzaron, hicieron un buen partido, independientemente de que para mí no merecíamos perder este partido, pero al final de cuentas es fútbol.

Siempre voy a cuidar a mis jugadores y si no están al 100% jugarán sus compañeros.

Usted había dicho que el invicto generaba presión, ¿considera algo positivo perderlo?

Perdón, pero nunca dije que el invicto generaba presión. Nosotros vamos partido a partido, si vamos ganando qué bueno. Nos tocó perder en Puntarenas, pero bueno, siempre voy a a agradecer el esfuerzo que hacen los chicos.

Porque en los momentos como este vamos a estar unidos como siempre estamos después de una derrota, de seguir adelante. Tenemos muchos partidos por delante y ahora es tratar de descansar, de recuperarse y tenemos otra vez el viernes el partido más importante que es contra Guadalupe.

¿Qué rescata del partido de este domingo? Alex López dice que ve positivo que perdieran porque no los hace caer en una confianza extrema. ¿Cree eso?

Creo que nunca es buena la derrota, pero al final de cuentas vinimos acá, rescato el esfuerzo de los jugadores, la entrega que tuvieron, en una cancha difícil, en un campo difícil para jugar para los dos, no es excusa.

Y al final de cuentas obtuvimos una derrota, pero hay que darle vuelta a la página, hay que seguir adelante, seguramente hay detalles que podemos mejorar, hay detalles que estamos haciendo bien y ahora nos toca descansar y recuperar a la mayor gente posible para otra vez el viernes con Guadalupe tener disponibles a los jugadores, espero que se recuperen y estén al 100%.

¿Este ha sido el partido más complicado que ha tenido la Liga por como se dio y por la cancha?

No creo que haya sido el más difícil, claro que fue un partido disputado, no merecíamos la derrota. Tuvimos el penal y otras opciones de gol. Al final de cuentas en el último minuto perdemos el partido.

¿Le cambia algo este resultado?

Claro que se aprende de estas cosas, es bueno sacar conclusiones no solo cuando se gana, sino cuando se empata o se pierde.

No va a cambiar nada, seguimos con nuestra planificación. Trataremos de recuperar a todos nuestros jugadores. El viernes tenemos que volver a jugar, el jueves siguiente tenemos Concacaf y luego un partido domingo. Tenemos un trajín de partidos importantes.

Lo más importante es tratar de recuperar a todos los jugadores y por eso digo, que si no están al 100% no puedo arriesgar a un jugador para perderlo más tiempo. Siempre buscamos que estén al 100% para poder disputar y hacer el gran esfuerzo que hicieron esta vez.

¿Le cuesta a la Liga descifrar la línea de cinco, porque le pasó en Guanacaste y ahora en Puntarenas?

Pero no pregunta por los demás partidos en los que terminamos con línea de cinco. Son circunstanciales, siempre trataremos de hacer el trabajo. Hemos ganado con línea de cuatro y con línea de cinco. Yo creo que es algo circunstancial lo que me pregunta.

Nosotros nos ocupamos de seguir adelante, de tratar de enfrentar cada partido y hacer lo mejor posible para poder ganarlo. Nos tocó perder, pero Puntarenas no fue superior a nosotros, no habían generado opciones de gol y al final de cuentas es fútbol y hay que darle vuelta a la página y seguir adelante.

¿Cómo se toma la decisión para ver quién lanza los penales, porque el balón lo tenía Giancarlo González y estaba listo para lanzar, pero lo hizo Johan Venegas?

Siempre tenemos jugadores de jerarquía, se toman decisiones dentro de la cancha y lo patea el que más confianza tiene.