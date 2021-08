Andrés Carevic: ‘No me dedico ni a redes ni a lo que dicen’

Andrés Carevic está convencido de que su equipo irá viéndose mejor conforme pasen los partidos. Fotografía: John Durán

Unas horas antes de que Alajuelense y Saprissa se enfrenten en la Supercopa, el técnico rojinegro Andrés Carevic dejó algunos puntos claros sobre la mesa.

Después del segundo empate en el inicio del torneo, el argentino afirmó que no había que hacer mucho drama, sino ocuparse.

Este martes retomó el tema en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Indicó que se debe tomar en cuenta que muchos jugadores no estuvieron en la pretemporada por la Copa Oro y que están desgastados.

“Tenemos que ver la manera de cómo poderles dar ritmo, poderlos poner a punto y es nuestro inicio. Sabemos que podemos mejorar, que hay mucho por mejorar, pero es el arranque del torneo”, señaló.

Carevic dice que a medida que pasen los partidos, pondrá a punto a sus jugadores.

El timonel manudo afirmó que no necesita otro asistente, porque su cuerpo técnico está bien a como se encuentra y también detalló por qué su equipo no es predecible.

Después de los partidos de pretemporada y los primeros dos juegos del Apertura 2021, el nombre de Carevic se volvió tendencia en redes sociales, algo que no deja de ser llamativo.

“Me dedico a trabajar, no me dedico ni a redes, ni a lo que dicen. Hemos ganado 27 partidos y no habíamos perdido y tampoco me he metido a esa parte. No soy de meterme en esa parte, de lo que opinen los demás, ni para bien, ni para mal, sino enfocarme en mi trabajo, en tratar de ser mejor cada día”, mencionó el timonel.

Añadió que su misión es tratar de que el equipo continúe en evolución y que juegue bien.

“Que el equipo gane y es el entorno que hay. El entorno de todos... Pero bueno, es así. Lo acepto como es, pero la verdad que me enfoco exclusivamente en cada día ser mejor”.

¿Cree que el aficionado es un poco injusto o que miden muy alto a la Liga porque en este inicio ni siquiera han perdido, pero ya están mencionando su nombre y no se sienten muy felices, un sector al menos?

Es la opinión de muchos, otros no lo harán, otros sí. Creo que en lo que respecta a mi persona, a todo el cuerpo técnico, a toda la gente que trabaja, a toda la institución, es seguir trabajando duro como lo hacemos.

De igual manera, retomando un poco el pasado, recuerdo que perdimos la segunda fecha con Guadalupe, hubo un conflicto, un lío impresionante y al final terminamos siendo campeones. Si acá fuera la fecha 10, 12, 15, bueno...

Las cosas serían con otro aspecto, digamos. Pero la verdad no estoy en eso, me dedico a trabajar, a hacer lo mejor posible, siempre trato de esforzarme al máximo. También se ha reflejado el trabajo durante dos años de lo que va y se hicieron muchísimas cosas muy importantes y que a veces nadie las menciona, pero acá esta institución ha tenido un cambio muy importante en muchas áreas, con muchos aspectos, con jugadores jóvenes, con ventas, con muchas cosas y bueno, que a veces no se dicen y únicamente ven el presente o ven el día a día.

Nosotros estamos con la seguridad de lo que estamos haciendo acá en la institución, del buen trabajo que estamos haciendo y vamos a seguir por ese camino, sin bajar el dedo del renglón.

Usted ha sido campeón nacional e internacional, en los torneos el equipo ha sido líder y este miércoles pelea un título más. ¿Le incomoda o es injusto que Andrés Carevic necesita un asistente, una persona que lo ayude, porque si no, no anda?

Me lo estás diciendo, pero yo no estoy al tanto y al pendiente de lo que se dice, sino enfocado en lo que se tiene que hacer y en el día a día de trabajo. Se están haciendo las cosas bien, que estamos bien y seguramente vamos a salir adelante como lo hemos hecho siempre.

Pero ha dicho que el equipo se necesita reforzar en algunas zonas. ¿Cree que el cuerpo técnico necesita tal vez un afinamiento? ¿Deberían traer a una persona, o cree que como están es suficiente?

Por el momento como estamos, estamos muy bien.

¿Cómo es lidiar con la presión, porque desde que usted llegó ha sido así?

Sabemos que estamos en un equipo muy importante, un equipo grande, que nuestra afición siempre quiere ganar, como nosotros.

“Hay que estar tranquilos, hay que seguir trabajando seriamente como lo estamos haciendo, es el arranque del campeonato, sabemos nosotros que el equipo puede dar mucho más.

“Los jugadores también lo saben, que algunos se tienen que acoplar nuevamente, los jugadores que estuvieron en Selección, con muchos partidos, sin vacaciones.

De a poco hay que incorporarse, de a poco irán tomando ritmo y conforme vayan pasando las fechas nos vamos a ir acoplando cada día más. Tenemos un plantel corto, pero muy competitivo y vamos a ir por la línea que siempre hemos tenido.

De nuestra parte metodológica, la seriedad, el trabajo y enfocados en eso para nuevamente ser competitivos y sacar resultados positivos.

¿Le molesta eso, que tal vez si se gana todo está muy bien y si se empata o se pierde todo está muy mal?

Lo que pasa es que es lógico que cuando ganás está todo tranquilo y que cuando pierdas empiezan los cuestionamientos. Lo más importante acá es que estamos bien claros en el modelo que tenemos, en la idea que tenemos, en la estructura que tenemos, el proceso y cómo vamos llevando este club adelante. Entonces, lo importante para nosotros es seguir trabajando, seguir evolucionando.

Hemos evolucionado mucho, en lo personal te lo digo, del primer torneo a lo que es este quinto torneo claro que hemos cambiado cosas, a pesar de que alguien diga que no. Internamente nosotros sabemos y tenemos bien claro lo que hicimos, lo que hicimos en este torneo, lo que descartamos, lo que evolucionamos, lo que integramos nuevo, entonces para nosotros claro que está bien claro lo que estamos desarrollando.

Cuando suceden cosas como lo de Fernán Faerron que sale a la prensa y que mucha gente habla, ¿cómo se trabaja para que el equipo no se desconcentre, más ahora que el arranque no ha sido muy bueno?

Eso es muy simple, acá hay una línea de disciplina, de trabajo, de varios detalles más en esta institución que se respetan, valores, ética y muchas cosas. Entonces, se tiene que seguir el seguimiento ese.

Yo no soy de estar ventilando nada, hay cosas que son internas y que se resuelven internamente y así lo hemos hecho. Hay cosas que son muy claras y punto. Creo que no hay más que darle al asunto.

A todos los técnicos los estudian. ¿En qué ha evolucionado su idea para sorprender al rival?

La otra vez me preguntaron de predecible y entonces yo quiero preguntar qué es predecible para el que me pregunta.

Si vos metés en un torneo 52 goles y te dicen que sos predecible y saliste invicto, entonces a qué le llaman predecible. Y los 52 goles vinieron de diferentes manera.

“Lo que pasa es que uno puede hablar de sistemas pero el sistema no es lo importante. El sistema es en el inicio. Después hay referencias y conceptos donde se distorsiona el sistema.

“Yo quiero preguntar al que me hace la pregunta, cómo se habla de predecible metiendo 52 goles. Porque si vos sos predecible, el rival sabe todo lo que vos hacés. Y si el rival sabe todo lo que vos hacés, entonces seguramente tenés muy pocas chances de ganar, de meter tantos goles o de no meter ningún gol, porque ya saben todo.

Hablar de predecible entonces con fundamento y vayan a la estadística, de cómo metimos los goles, de cuántos metimos, de cómo fueron todos los partidos y entonces ahí se van a dar cuenta de qué es la Liga, cómo juega la Liga o qué referencias tienen dependiendo de un partido o de otro, a pesar de que dicen que jugamos con dos delanteros, o 4-4-2.

“Por eso no le doy importancia al sistema, porque nosotros nos basamos en conceptos y referencias. No en el sistema”.