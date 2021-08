Andrés Carevic: ‘No hay que hacer un drama bárbaro, sino ocuparse’

Andrés Carevic afirma que está convencido de que Alajuelense mejorará. (Alonso tenorio)

Dos partidos, dos empates. Ese es el resumen del inicio de Alajuelense en el Apertura 2021.

“Creo que ha sido un arranque difícil para nosotros, con dos empates, a pesar de convertir también cinco goles nos convirtieron cinco goles y claro que nos tenemos que ocupar por la táctica fija”, afirma Andrés Carevic.

Minutos después de que se gestó el empate 3-3 entre la Liga y Sporting FC, el técnico argentino recuerda que de esos cinco goles encajados por los manudos en estos encuentros, uno fue de penal y tres de pelota quieta.

LEA: Alajuelense vive arranque inesperado

“Es el arranque del torneo, incorporándose la gente que estaba en sus selecciones, con gente que también estaba lesionada incorporándose. Sabemos que tenemos que tenemos que mejorar, sabemos que hay cosas que hicimos bien y hay otras que tenemos que mejorar bastante por cómo se han dado los partidos de ir con el marcador arriba y después no poder obtener la victoria”, recalcó.

Su primera respuesta en la rueda de prensa concluyó con una frase referente a la Supercopa que Alajuelense disputará contra Saprissa: “A descansar y a prepararnos bien porque tenemos un partido muy importante el miércoles”.

¿Siente que es un tema de lectura en los últimos cinco juegos que no ha ganado el equipo?

No, yo creo que no, no es de lectura de juego. Si te meten cuatro goles de táctica fija no es de lectura de juego. Creo que son desatenciones que hemos tenido, pero es el arranque. En el torneo que salimos campeones ganamos una fecha y perdimos en la segunda fecha acá con Guadalupe y por eso no hay que hacer un drama bárbaro, sino ocuparse en seguir trabajando y sabemos que podemos mejorar.

¿Qué hacer para que el equipo no se vuelva predecible?

Siempre hablan de predecible cuando no se consiguen a lo mejor resultados positivos, pero yo llevo dos años acá teniendo un modelo de juego, el año pasado terminamos invictos y nadie dijo nada.

Lo que pasa es que claro, ahora que se empató puede ser que sea predecible, pero son cosas que dicen.

Nosotros tenemos claro lo que quiere el equipo. Como te digo, creo que incorporándose todos nuestros jugadores, a una semana que se incorporaron y volver a retomar lo que es la Liga, nuestro juego ofensivo, proponer, tratar de hacerle daño al rival y tratar de ganar.

Siempre queremos ganar, pero sabemos que nos tocó un inicio difícil y ahí seguir trabajando, fuerte como lo venimos haciendo y seguramente vamos a salir adelante.

¿Cómo vio a Josimar Alcocer en su debut?

Contento con que haya tenido unos minutos en la Liga, un chico que tiene mucho potencial. Hay que llevarlo de a poco y, bueno, hizo un buen trabajo en los minutos que le dimos.

¿No va a cambiar ese modelo de jugar sin un contención nato o por ejemplo utilizar a tres en la media cancha?

Eso no te lo puedo decir, dependiendo de cómo va el campeonato, cómo están ellos, de cómo se va desarrollando, pero al final de cuentas uno habla de un sistema y para mí el sistema no es importante. Lo más importante son las referencias y el concepto de juego. Se distorsiona mucho después en el partido.

Nosotros preparamos el partido estratégicamente, a lo mejor de que el sistema es 4-4-2, pero valoramos siempre cómo podemos hacer daño y eso es una pregunta que en la medida que va pasando el torneo seguramente se irá respondiendo.

¿Siente que los seleccionados están al mismo nivel físico de quienes hicieron pretemporada?

A ellos hay que llevarlos con un trabajo nuestro poco a poco, para que se vayan integrando, ellos tuvieron mucha competencia y no han tenido descanso y a veces es lógico que puedan tener ese toque en la parte física, pero al final de cuentas nosotros los vimos bastante bien.

Yo creo que pueden dar mucho más y creo que a medida que irá pasando el torneo se pueden ir acoplando más para estar en óptimas condiciones, demostrar lo buenos jugadores que son y que por eso están en la Selección.

Se fue Jurguens Montenegro y en el torneo pasado los goles se repartieron entre los tres delanteros. ¿Cree necesario tener otro delantero o ve que otro hombre puede asumir ese peso de Jurguens?

Estamos valorando y siempre que esté abierto el libro de pases trataremos de ver la manera de poder ocupar ese lugar, pero también está la parte institucional que se pueda dar, sobre todo la parte económica.

Hay que esperar ver la posibilidad de poder incorporar. Si se puede y si se puede y nos va a servir a nosotros y nos va a ayudar, seguramente lo haremos.