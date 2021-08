Andrés Carevic: ‘No creo que sea contradictorio lo que se está haciendo acá'

Andrés Carevic confía en que su equipo acabará la racha sin victorias y que este sábado cambiará el rumbo del mal arranque de la Liga en el torneo. (JOHN DURAN)

Después de los dos empates en el arranque del torneo y la derrota con goleada en la Supercopa, Alajuelense recibirá este sábado, a las 7 p. m., a Cartaginés, en un partido al que llega con la urgencia de ganar.

Previo a este juego, Andrés Carevic dijo que tanto él como los demás integrantes del cuerpo técnico y los jugadores están tranquilos, por el trabajo que hacen.

Además, negó que sea contradictorio el discurso de la Liga del futuro con un equipo con tantos jugadores experimentados.

Usted dijo que cuando pierde el equipo, no es usted, sino que es la Liga. ¿Qué cree que le falta para mejorar como cuerpo técnico?

Acá somos un equipo, jugadores, cuerpo técnico, todo lo que es el área deportiva. Cada uno con su rol, con su responsabilidad. Entonces, tampoco digo que no es que pierda uno, sino que estamos perdiendo todos como institución, como equipo.

Y claro que tenemos responsabilidades y nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo, el trabajo, para tratar de cambiar la situación de este arranque, trabajar más fuerte como lo venimos haciendo, buscarle la vuelta para salir adelante y sé que tenemos un equipo de jerarquía, jóvenes, un muy buen equipo con buenos jugadores para poder revertirlos y estamos trabajando para ganar este sábado y nuevamente retomar la senda del triunfo.

¿Qué se juega este sábado Andrés Carevic?

Andrés Carevic no, como equipo te lo respondo: trataremos de hacer un buen partido para ganarlo, para seguir sumando en la tabla. Pensamos en trabajar duro el partido, poder ganarlo y sumar de ahí en adelante.

¿Usted está tranquilo con todo lo que se está viviendo, con todo lo que se ha generado alrededor de su figura y el pasado?

Yo estoy tranquilo, el cuerpo técnico, los jugadores estamos tranquilos, porque estamos trabajando fuerte. Es fútbol, no se nos han dado los resultados que nosotros esperábamos.

Al final de cuentas lo que nos queda es enfocarnos en trabajar mejor día a día, esforzarnos más, seguramente retomar algunas cosas que ya hemos dialogado y trabajado para salir adelante. Uno está tranquilo porque da el máximo esfuerzo, es un juego, es fútbol y a veces pasan estas cosas, pero al final de cuentas van dos fechas del campeonato y esta es la tercera.

Alajuelense ha vendido el discurso de la Liga del futuro y que juega quien esté mejor. Algunos jóvenes entran y lo hacen bien. ¿No es contradictorio que sea la Liga del futuro con jugadores veteranos que le quitan espacios a jugadores de proyección?

Creo que ese es tu punto de vista; yo no creo que sea contradictorio lo que se está haciendo acá. Para que un chico se desarrolle tiene que tener un proceso, porque a lo mejor yo pongo a un chico tres partidos seguidos, juega tres partidos mal, qué vamos a hacer con ese chico.

Te lo digo porque ya he trabajado de esa manera y se han perdido muchos talentos por darles jugar y jugar, porque no les salen las cosas y qué se hace con ese chico después, porque acá hay que sacar resultados también.

Entonces, no se puede poner a ese chico y qué se hace con ese chico. Los procesos se llevan como se están llevando de esta manera, acompañados con la gente de jerarquía.

Si ustedes dicen que los chicos jóvenes no tienen oportunidad, fijate en el torneo pasado los minutos menores que sumó este equipo. ¿Saben cuántos fueron? 7.150 minutos. Esa pregunta es contradictoria a lo que se está desarrollando acá.

Lo que pasa es que llevamos dos fechas y porque no juega un pibe me están diciendo que es contradictorio.

Primero hay que ver la estadística, cómo se fundamentan las cosas y después hacer las preguntas. Si sumamos 7.150 minutos, fuimos el primer equipo en toda Centroamérica que sumó más minutos de menores y eso quiere decir que el proceso va por buen camino.

Porque en las primeras dos fechas a lo mejor no tuvo mucha participación la gente joven, hablan de que es contradictorio o gente joven que no juega. Esto es un proceso, lo vamos llevando bien y eso cada día los chicos están mejor, hoy es una realidad, tienen su responsabilidad y eso es lo que queríamos.

No es decir que es para complementar un partido o un entrenamiento, no. A veces juegan, a veces les toca entrar de cambio, como a otros.

El miércoles ingresó Brandon Aguilera cuando el partido ya estaba prácticamente perdido ante Saprissa. ¿Cree que llegó el momento de que él o Aarón Suárez asuman un rol más protagónico?

Creo que ya lo han hecho, ellos tienen un rol muy importante, no sólo Brandon Aguilera, sino Aarón Suárez, Carlos Mora, Ian Lawrence, que ha participado menos. Toda la gente joven que tenemos han demostrado y ya es una realidad que tienen que estar aportando no como jóvenes, sino como un jugador más del equipo.

Sabemos que no les vamos a dar la responsabilidad total, pero ellos tienen la responsabilidad de seguir exigiéndose y rindiendo como lo han hecho y así lo han demostrado en la temporada pasada. Eso ya es toda una realidad.

Nosotros siempre valoramos qué es lo mejor para enfrentar a cada equipo y tomamos decisiones. Les ha tocado participar, no les ha tocado, a él, como a otros chicos.

Bryan Ruiz decía que él reconoce que en la Selección tiene otro rol, que tal vez no está para los 90 minutos. ¿En la Liga también cambió el rol del capitán?

Eso ya lo hicimos el año pasado también, ha descansado Bryan, ha descansado Alex (López), ha jugado Bernald (Alfaro), Brandon Aguilera, Aarón Suárez. Nosotros valoraremos más este torneo que el anterior, que a lo mejor se tenía un poco más de tiempo para trabajar, porque hay que jugar sábado, miércoles y sábado. Dependiendo de cómo está la parte de cada uno, de la parte física, si están en óptimas condiciones, tomaremos decisiones de quién participa.

Usted decía que tocaba el tema de los seleccionados, pero es evidente que si la conformación de la plantilla está así estructurada con jugadores de alto calibre, es probable que sean llamados a la Selección y no estén con usted. ¿Por qué tocar ese tema como una justificante, si es algo lógico que esas ausencias se van a dar?

Es que yo lo comenté por el arranque del torneo, que se incorporaron sobre la marcha. Nosotros sabemos que nos van a faltar cuando vienen las fechas FIFA. Tenemos un plantel corto, así se ha diseñado por diferentes circunstancias internas, integrando a chicos jóvenes y valorando hasta el cierre del libro de pases qué es lo que se puede incorporar para que nos pueda ayudar. Eso ya está planificado así.

Ian Smith llegó con la expectativa de ser legionario, pero no levanta el nivel y el miércoles cometió un error grueso. ¿Cómo lo manejan?

Tanto Ian como todos los jugadores saben que tienen el apoyo total del cuerpo técnico de sus compañeros, somos un equipo. Tratamos de ayudarnos unos a otros y más cuando a lo mejor se cometen errores, porque cuando se gana está todo bien.

Cuando las cosas no salen, internamente es el apoyo de todos, apoyarlo e ir trabajando con él para que retome el nivel, él como otros.

¿Cómo están trabajando la parte mental y emocional, porque el miércoles Ian Smith se vio muy frustrado cuando salió?

Tenemos un coaching deportivo, hay jugadores que también tienen su coach personal, o psicólogo personal y eso no quiere decir que estén mal, sino que los ayuda a potenciarse y eso va a ser fundamental junto con el apoyo del cuerpo técnico y sus compañeros al que le pasen situaciones similares para que sienta ese apoyo, seguir trabajando fuerte y salir adelante.

¿Por qué razón suele pasar que en sus formaciones están Bryan Ruiz y Alex López, solo salen por rotación, pero siempre están ellos y no hay un equilibrio en el centro con un contención?

Las características que hemos jugado ahí nos han funcionado muy bien, hemos jugado muy buenos partidos, con el funcionamiento porque lo dan; pero también hay que ver los minutos que han jugado Bernald, Aguilera y todos el año pasado, que tuvieron mucha participación.

A medida que van pasando los partidos valoraremos qué es lo mejor. A lo mejor el torneo pasado fue así. En este no te puedo anticipar, pero puede ser que pueda tener mayor rendimiento o menor rendimiento, en esa posición como en todas.

¿José Salvatierra estará disponible?

Salvatierra ya está disponible entrenando parejo con el equipo y nosotros lo valoraremos si puede estar contemplado o no, porque viene de una operación, de una carga muscular y lo valoraremos.

¿Qué perfil le falta al equipo en caso de reforzarse?

Estamos buscando un jugador ofensivo porque se nos fue uno. Nos quedamos con dos jugadores nada más a nivel de ser 9 o gente por dentro. Entonces, estamos valorando esa parte mientras la institución lo pueda hacer o encontremos algo que nos pueda ayudar o sea importante para nosotros. No estático, pero un jugador por dentro, similar a las características de Jurguens Montenegro o veremos lo que pueda ser disponible, pero por dentro.

¿Le gustaría tener a Deyver Vega?

Deyver Vega sí sé quién es, pero acá nunca se habló del tema de él. No sé qué es lo que ustedes saben, pero de lo que yo sé no lo tenemos en cuenta en estos momentos para ser opción.

¿Y Celso Borges?

Se habló de las características que tiene él, no es opción para nosotros. Agustín Lleida lo que dijo es que habla con él y con muchos, pero eso no significa que él vaya a venir a la Liga en estos momentos. Él está en el fútbol europeo. Por sus características ha tenido un buen recorrido en el fútbol europeo, es un jugador de calidad, muy técnico, que ha tenido una trayectoria muy buena en la Selección y en su carrera.

Es un gran profesional, es lo que te puedo decir, no lo conozco personalmente, pero es lo que observo de él.

La Liga fue muy fuerte en el semestre pasado y fue una sorpresa mayúscula que perdiera en semifinales contra Saprissa. ¿Cree que perder la semifinal tiene al equipo afectado anímicamente?

No, no es por eso. Se integraron muchísimos jugadores y otros por lesión no hicieron toda la pretemporada. Son siete jugadores que han participado mucho en el equipo y no los hemos tenido durante el mes y pico de pretemporada.

Al insertarse nuevamente había que retomar detalles.

No es por eso y a veces es bueno que pasen estas cosas al inicio para fortalecernos cada vez más y a partir del arranque retomar el ganar y volver a la senda del triunfo y de ahí en adelante.

¿Qué tanto tiempo necesitan los seleccionados para que se integren?

Siempre esperamos que puedan integrarse lo más rápido posible, pero a veces el proceso de integración, no tanto por la parte táctica, sino por el tema de la exigencia en la parte de la intensidad de lo que pretendemos... Han tenido un desgaste muy grande y trataremos nosotros de poder integrarlos lo antes posible, pero depende de cada uno de ellos, de cómo va reaccionando su organismo. Y eso no quiere decir que lo están haciendo mal, pero yo creo que podemos dar mucho más, no solo ellos, sino todo el equipo.