Andrés Carevic negó que rotación ante Sporting fuera por priorizar el partido en Belice

Alajuelense empató de nuevo en el Apertura 2023 y lo hizo de visita contra Sporting (0-0). Otra vez Andrés Carevic rotó al equipo y, como siempre, aseguró que planteó su mejor once, tomando en cuenta una serie de factores, como las cargas, dolencias y la cancha sintética del Estadio Ernesto Rohrmoser que se volvió uno de los campos más difíciles para los rojinegros.

- ¿Le inquieta que ya son cuatro puntos los que dejaron en el camino con dos empates seguidos?

- Claro que queremos ganar, buscamos siempre trabajar fuerte en la semana para ganar los partidos. El inicio nos tocó de esta manera, ganamos el primero y empatamos dos. Tenemos que seguir trabajando, son varios partidos en agosto y seguiremos con recuperar y jugar. Buscaremos siempre lo mejor.

- Francisco Palencia dijo que esta cancha de Sporting es muy difícil. ¿Qué criterio tiene de la gramilla?

- Siempre es una cancha difícil para jugar, pero al final de cuentas hay que adaptarse a la cancha que es, buscar estrategias para poder hacer un buen partido. Nosotros en lo personal hicimos un buen partido, tuvimos cuatro chances de gol muy claras que no las pudimos concretar y con muy buena actitud. Eso nos gustó, de tener buena disposición en esta cancha, que siempre es difícil.

- ¿Qué piensa de ese cambio constante entre gramillas naturales y sintéticas en el campeonato?

- Siempre he tocado el tema de infraestructura, a veces es difícil por el clima tener todas las canchas naturales como en otros países. Entiendo las situaciones de cada club y hay que adaptarse a las circunstancias de cada torneo. Aquí hay sintéticas y naturales.

“Trataremos nosotros de adaptarnos a las canchas en las que nos toca jugar como lo he hecho desde que estoy acá. No se puede desarrollar a veces el fútbol que se pretende y tenés que adaptarte a la gramilla, pero hay otras circunstancias también“.

- ¿Cómo va a preparar a la Liga para el martes (la visita al Verdes de Belice)?

- Tratar de recuperar y volver a jugar. Así vamos a estar todo agosto. Tenemos ocho partidos en agosto y seguiremos trabajando duro.

- ¿Qué se hace en otras latitudes que no se hace aquí para implementar siete cambios por partido y qué tanto les ha afectado esas rotaciones?

- Lo respondí desde que arrancamos el torneo y no creo que vuelva a repetir lo mismo de siempre, de por qué uno rota al equipo. Buscamos el mejor once para iniciar y no quiero repetir todo lo que ya dije de por qué hago rotaciones.

- Alajuelense empezó este torneo diferente a otros, cuando iniciaba ganando. ¿Qué espera del equipo?

- És lógico que el equipo esté en estas condiciones por la llegada de todos los seleccionados. Es la mitad del equipo y esperaremos trabajar fuerte y agarrar el ritmo que queremos e intensidad para ser la Liga que pretendemos, con ese dinamismo, agresivos y buscar siempre el arco rival.

- ¿Cómo analiza el rendimiento de las nuevas incorporaciones?

- Bien, la verdad que adaptándose al equipo y haciendo un gran esfuerzo. Felicitar al equipo por hacer el esfuerzo, siempre querer, intentar ganar y entonces de a poco, es el arranque. Igual, vamos invictos, tanto en el torneo local como en la Copa Centroamericana de Concacaf. Esperemos seguir de esa manera y poder empezar a buscar tres puntos con más continuidad.

- ¿Qué criterio le dejó el salvadoreño Leonardo Menjívar?

- Vino para que lo observemos, con buenas condiciones, ya lo conocemos en la Selección de El Salvador y esperaremos a ver qué decisión se toma.

- ¿Cambió el equipo porque el martes visitan a los Verdes de Belice?

- No lo hice por ese motivo. Como lo vuelvo a comentar, busco siempre el mejor once y nosotros pensamos que el mejor once para este partido era el equipo que inició.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.