No, nosotros no pensamos en el invicto. Con los jugadores, esa palabra en el día a día esa palabra no se dice y no nos llama la atención. Nos ocupamos en trabajar. Hay que plantear el próximo partido que es el más importante y ahora lo importante es disfrutar de este gran triunfo acá y el lunes pensar en lo que viene. Así sucesivamente. Para nosotros lo más importante es el partido que viene y a seguir trabajando y a plantear los partidos para nuevamente esforzarse y tratar de ganarlos.