Siempre tenemos que aprender de las derrotas y eso es lo que hablamos con los jugadores. En el clásico, después del gol nos empezamos a tirar hacia atrás y no era la idea. Al final pasó, no pudimos reaccionar en esa parte, pero siempre se aprende. De las derrotas se aprende, mucho más en estas jornadas para ir ajustando cosas, siempre hay detalles por mejorar. Hay cosas que hacemos muy bien, creo que vamos por buena línea, no nos podemos conformar, tenemos que seguir por el mismo camino, sin bajar intensidad y los entrenamientos al 100 por ciento.