Andrés Carevic habló de Miguel Ajú y Jurguens Montenegro

Sentado al lado de Antonio Solana, Andrés Carevic tuvo su primer encuentro con los medios de comunicación este viernes.

El argentino cumplió su cuarto día de trabajo en este regreso a la dirección técnica de Liga Deportiva Alajuelense y contó que tuvo un recibimiento muy agradable.

“Conozco a mucha gente de la institución, de mantenimiento, de cocina, de todas las áreas de acá. Me dio mucho gusto verlos nuevamente, siempre agradecido con esa gente porque son personas que no salen en la televisión, ni nada y ejercen un gran trabajo”, expresó Andrés Carevic.

Lo mismo ocurrió cuando entró al camerino para conversar con sus futbolistas.

“Eso es muy importante para mí, porque quiere decir que traté de hacer mi mayor esfuerzo, siempre con respeto, con educación, de tratar a todos de la misma manera y tratar de aportar en lo que yo podía y la satisfacción es tener ese recibimiento”.

También encontró algunas situaciones. Una de ellas es el caso de Miguel Andrés Ajú.

Durante los meses pasados se desató un verdadero debate alrededor del arco rojinegro, sobre si debía jugar Leonel Moreira, o Miguel Andrés Ajú.

Al final, el extécnico Fabián Coito se decantó por Moreira, al considerar que era en definitiva quien estaba mejor.

Fueron varias ocasiones en las que Ajú mostró su inconformidad por estar relegado a la suplencia. Al final, el objetivo de todos es jugar. Y si ya una vez había alcanzado regularidad fuera de Alajuelense, en los micrófonos hablaba de que había que tomar decisiones de cara al futuro inmediato.

¿Un nuevo préstamo? Eso es justo a lo que se refería. Sin embargo, Carevic lo tiene en sus planes.

“Conozco a la mayoría, he hablado con varios jugadores, en estos momentos están todos contemplados, claro que está contemplado y tanto él (Ajú) como todos los jugadores saben que yo le doy muchísima importancia al día a día de trabajo y el que esté mejor jugará”, respondió Andrés Carevic en relación al caso de Miguel Andrés Ajú.

“Entonces, eso lo saben todos, trabajaremos día a día fuerte y si se ganara un lugar jugará y si nosotros pensamos estratégicamente que tiene que jugar uno, o que tiene que jugar otro, así lo vamos a hacer”.

Otra situación con la que se topó el argentino es que Jurguens Montenegro se encuentra a préstamo en Puntarenas FC.

“Él tiene préstamo por seis meses más todavía con Puntarenas y eso ahora en estos días se va a valorar, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que podemos integrar al equipo”, aseguró el técnico de la Liga ante una consulta de La Nación.

Por su parte, el director deportivo del club, Antonio Solana reseñó que están en un proceso de inicio de pretemporada, de análisis de plantilla, de análisis de incorporación de gente joven de la academia y jugadores a préstamo que volvieron para hacer pretemporada con la Liga.

“Junto con Andrés tenemos que analizar todas las necesidades que tenemos y el tiempo está abierto para incorporaciones, para salidas y estamos en ese proceso de evaluación de toda la plantilla”, afirmó Antonio Solana.

Metas claras

“A medida que va pasando el tiempo, uno va evolucionando, no me conformo con lo que tengo, siempre quiero más y esa es mi personalidad, no solo en la parte futbolística, sino de gestión, metodología, siempre hablamos de que es fútbol y lo importante es estar bien preparados, seguir evolucionando, adquiriendo experiencia. Hay que trabajar y tratar de llegar lo mejor posible a la primera jornada”, manifestó Andrés Carevic.

Confesó que lo sorprendió que Alajuelense lo buscara de nuevo en tan poco tiempo, pero que está encantado de que fuera así.

“Acepté este reto por esta gran institución, porque hay un proyecto muy importante, se están haciendo las cosas muy bien y eso fue un factor, jugar el torneo nacional, Concacaf y muy contento de regresar y que se haya dado”.

La Liga jugó ante Grecia el miércoles pasado en el Estadio Allen Riggioni. Allá perdió 2 a 1 y la vuelta de esta serie de cuartos de final del Torneo de Copa se disputará este domingo, en el Morera Soto.

Un día antes de ese encuentro fue la primera sesión de Carevic con Alajuelense.

“El primer día fue antes de un partido, dejé seguir la inercia de cómo estaba, en un día no voy a cambiar nada y de a poco ya empezar a trabajar con ellos. Noté a varios jugadores que ya han trabajado conmigo que son importantes y eso puede adelantar el proceso del modelo de juego que pretendemos”, opinó.

Se encontró a muchachos como Josimar Alcócer y Doryan Rodríguez que ya los tuvo con él.

“Hay otros como Claudio (Montero), Rayo (Rayínder Hernández) y otros que son más chicos, que cuando yo estaba se encontraban en la U-15 y la U-17. Y ahora en conjunto con todo el grupo de trabajo en Antonio valoraremos qué chicos vamos a llevar a la pretemporada, que en eso estamos. Los noté bien, faltan los jugadores que están con la Selección y lo más importante es ponernos a trabajar”, insistió.

En cuanto a la presión, considera que eso no es nada nuevo. Que es algo muy propio de un equipo grande como la Liga.

“Presión hay siempre, es un equipo importante de este país que siempre tiene la presión de estar peleando arriba, de buscar el campeonato y ya eso lo he vivido. Acá lo importante es trabajar exigente, como lo veníamos haciendo. Todos los jugadores me conocen y saben que el día a día es muy exigente y seguramente va a jugar el que pensamos que está mejor y el que se entrena al 100%”, citó.

Carevic consideró que la Liga tiene “un buen plantel, pero claro que estamos valorando qué podemos mejorar, si está en la circunstancias”.

“Estamos con Antonio y la Junta Directiva tratando de armar el mejor equipo y estamos valorando. Acabo de llegar, estoy analizando, estoy trabajando y a medida que pasen los días tendré que tomar decisiones, si nos tenemos que reforzar, si nos tenemos que quedar, si tenemos que subir a algún jugador al equipo de la Primera División”.

Pero insistió en que lo alegra profundamente ver que la Liga tiene algunos jóvenes que hoy son una realidad.

“Que empezaron el proceso con nosotros Ian Lawrence, Carlos Mora, Josimar Alcócer, Doryan Rodríguez, Rashir Parkins nuevamente, se van a integrar seguramente otros”.