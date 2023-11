Andrés Carevic explicó por qué estaba tan molesto en partido entre Puntarenas y Alajuelense

Andrés Carevic se vio enojado en varios lapsos del partido en el que Liga Deportiva Alajuelense consiguió un triunfo con remontada (1-2) contra Puntarenas en el ‘Lito’ Pérez. En la rueda de prensa posterior al juego, el argentino explicó la razón de su enfado.

También exaltó el carácter y el compromiso de sus jugadores para sacar esta victoria en la ‘Olla Mágica’, calificó de injusto el castigo a Martín Arriola y aunque se avecina la final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Real Estelí y pareciera que ya está cazada la semifinal entre la Liga y Herediano en el Apertura 2023, él prefiere no adelantarse.

Antes que nada, Alajuelense tiene que hacerle frente a un partido el sábado contra Guanacasteca, que podría verse como un trámite para culminar la fase regular, pero él mismo sabe que la Liga no puede darse el lujo de aflojar y quiere hacer un buen juego en su casa y con su gente un día antes de viajar a Nicaragua.

- ¿Estaba molesto con su equipo, con el arbitraje, o con los jugadores contrarios porque estaban perdiendo tiempo? Copiado!

- La molestia es que si se está jugando, no hubo ni un choque de cabeza, ni una entrada temeraria, se tira al piso y el árbitro para el partido, no estoy de acuerdo. Si decimos que le vamos a dar fluidez al juego, hay que darle fluidez al juego. Esa era mi molestia, hubo seis veces lo mismo. Y muchas veces con el partido en juego.

- ¿Cuál fue la gran variante de Alajuelense para tener ese cierre?

- Sabemos que esta cancha siempre es complicada, hacía diez años que no ganábamos acá, es lo que me decían. Es importante haber ganado, importante que los jugadores que han participado hicieron un gran esfuerzo, hicieron un muy buen partido. Tuvimos varias opciones de gol y se nos dio al final. Eso es gracias a los jugadores y al esfuerzo de seguir insistiendo, de no bajar los brazos, con varios chicos en cancha por diferentes circunstancias. Fue muy positivo para nosotros en todos los aspectos.

- ¿Cómo encuentra al equipo mentalmente y emocionalmente, porque el sábado anterior salieron campeones de Copa y ahora logran una remontada?

- Ya ganamos la Copa, hemos disfrutado, hemos festejado, pero al día siguiente teníamos que poner a trabajar al equipo porque falta mucho recorrido. Claro que a nivel de confianza, el tema de la motivación, del funcionamiento es importante para nosotros haber salido campeones. Pero también unos jugaron en Copa, otros en este partido y la competitividad interna, el trabajo de día a día, el agradecer a los jugadores nuevamente por ese gran esfuerzo que hacen y el compromiso que tienen.

“Que al que le toque jugar lo hace al 100% y al que le entró jugar de cambio lo sigue haciendo muy bien y el que no estuvo contemplado sigue trabajando duro y eso es muy importante para nosotros y nos ha dado muchos frutos”.

- ¿Para el partido contra Guanacasteca va a rotar más?

- Tenemos muchos partidos encima, pero hay que seguir trabajando duro, el equipo está muy unido, importante para nosotros todos los jugadores que regresan de su selección y después para el sábado valoraremos qué es lo mejor que tenemos, qué es lo que podemos hacer y de ahí tomaremos la mejor decisión para tener el mejor once y poder jugar la última fecha en casa.

- Hay tres jugadores con cuatro tarjetas amarillas, que son Freddy Góndola, Giancarlo González y Alexis Gamboa. ¿Se la jugará o les dará descanso para el inicio de semifinales? Copiado!

- Sabemos que tenemos jugadores con cuatro amarillas y si todos estamos bien, no vamos a arriesgar. Eso lo valoraremos de acá al sábado, pero lo voy adelantando un poco. Y ver qué podemos hacer para un buen partido el sábado.

- ¿Qué le parece la sanción de cuatro juegos para Martín Arriola porque podrá tenerlo a su lado otra vez hasta una posible final?

- Claro que no estoy de acuerdo porque nosotros sabemos lo que pasó sinceramente y claro que es una injusticia. Al final de cuentas, el club se está encargando de esa situación. Sabemos lo que pasó y me parece injusto. Tenemos que seguir adelante, independientemente de la situación.

- ¿Cómo siente al equipo en la parte física y de cara al cierre de la fase regular y la tan importante final de la Copa Centroamericana de Concacaf? ¿La tarea más grande es homologar si están en distinto nivel en la parte física?

- Llevamos más de 30 partidos, estamos jugando cada 3,5 días y es lógico que a estas alturas haya desgaste, pero como lo hemos planteado, hemos tenido esa competitividad para si juega uno u otro, lo han hecho muy bien, peleando todos los torneos, así que estamos bien. Seguramente le damos mucha importancia al descanso, la recuperación y volver a jugar. Por eso hablo de que cuando alguien está al 100% juegue y cuando no, no arriesgamos.

“Con tanta cantidad de partidos no podemos estar arriesgando jugadores para que se puedan lesionar. Hay que seguir por la misma sintonía que lo venimos haciendo y siempre buscar el mejor once, o los que mejor están”.

- ¿Siente que a partir de la otra semana le será más difícil armar un equipo no por las bajas, sino porque están levantando la mano los que jugaron sin estar los seleccionados?

- Creo que lo venimos haciendo así desde que arrancó. Lo importante ahora es tener a todo el grupo nuevamente, valorar cómo están todos. Primero tenemos un partido el sábado, es la última fecha de la fase regular y queremos cerrar bien, estamos en casa e invitamos a nuestra gente de nuevo. Estoy agradecido con quienes vinieron como siempre, hacernos sentir locales en todos lados. Invito a la gente en el cierre del torneo en nuestra casa también y después valoraremos para el martes contra Real Estelí.

“No me quiero adelantar, dependerá de cómo estén todos los jugadores y tomar las mejores decisiones para enfrentar el primer partido allá. No me quiero adelantar. Primero jugaremos el sábado y después evaluaremos todo para jugar el martes en Nicaragua”.

- ¿Consideró que Michael Barrantes podía ser el salvador en este partido?

- No hablo de la parte individual, sabemos que tenemos jugadores importantes, tuvimos cinco cambios. Los cinco entraron muy bien y sabemos que hablando de ‘Barra’ que es un jugador de jerarquía, que nos ha ayudado mucho tanto dentro como fuera, como otros jugadores que tenemos y como los chicos que lo hicieron muy bien. Ese es el compromiso, que si les toca jugar un minuto, 5 o 90 lo harán full time.