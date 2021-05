La verdad que no me fijo en estadísticas, pero realmente no es la parte defensiva, es que nos convirtieron tres goles en táctica fija y eso no es la parte defensiva. Es todo el equipo. Además, si pasa eso, no es siempre la defensa, no es siempre el arquero. Nosotros somos un equipo y todos somos responsables en las victorias, en las derrotas y en los empates.