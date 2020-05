Creo que los primeros minutos no estábamos atentos, intensos y a pesar de que no es nuestra esencia, el equipo lo hizo bien, tuvimos cuatro o cinco opciones para empatar el partido, no las pudimos concretar y en el segundo tiempo, con lluvia la cancha se complicó más y tuvimos que remar de atrás y no nos alcanzó. Hay que adaptarse a todo, es un aprendizaje para nosotros que cuando no se puede jugar hay que correr y meter, jugando lo más práctico que se pueda.