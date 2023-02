Andrés Carevic elogió a Paulo Wanchope y dijo lo que piensa de ver a Luis F. Suárez en los estadios

Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés se enfrentarán este martes en un partido que promete no defraudar. El juego será a las 8 p. m. en el Morera Soto y estarán frente a frente el líder del torneo y el equipo de Paulo César Wanchope que viene de conseguir un triunfo clave.

Antes de la práctica de la Liga en el Morera Soto, Andrés Carevic ofreció la rueda de prensa de rigor previo a un partido clase A. Ahí, el argentino elogió a Chope, respondió una consulta relacionada al dolor por la eliminación de la Sub-17 y también contestó lo que piensa de ver a Luis Fernando Suárez en varios estadios.

El último partido que tuvo la Liga fue el viernes. ¿Desde ese día a hoy cuáles son los puntos claves que toma en cuenta de Cartaginés para este martes?

Yo creo que es algo un poco estratégica la pregunta que me hace, lo que puedo decir es que nosotros tratamos de preparar el partido para hacerle daño a Cartago, pero también nos debemos cuidar de algunos detalles de ellos, que son importantes, que tienen buenos jugadores.

Así que será un partido seguramente disputado, un partido complicado, porque tienen un buen plantel, vienen también de ganar su clásico y trataremos nosotros de hacer nuestro partido, nuestra estrategia para poder ganarlo.

Usted dijo el viernes que mantener ese nivel, ser constantes era lo que más buscaba con el equipo y los jugadores dicen que hay cosas por corregir, pero que tal vez con tantas victorias y tan buen momento que están teniendo es más complicado. ¿Cuáles esos puntos a mantener en general y cuáles son los puntos que le gustaría ver en mejora de su equipo?

Yo creo que es algo interno del equipo. Nosotros tratamos de potencializar lo que hacemos bien y trabajar en lo que podemos mejorar. El nivel del equipo es muy bueno, pero mantenerlo creo que siempre es lo más difícil. Entonces, trabajar en el día a día, exigente como lo estamos haciendo, trabajar duro en el día a día para poder mantener el nivel que tenemos.

La clave está ahí, no en lo que hay que trabajar, sino en la exigencia que tenemos en el día a día.

¿Cambia en algo el Cartaginés del domingo antes de ganar a ahora que ya ganó y que está con la motivación de regresar al triunfo?

Independientemente de los resultados, nosotros no nos fijamos si el equipo viene bien o viene mal. Nosotros nos fijamos en sus características, dónde están sus fortalezas, dónde están sus debilidades y a partir de ahí trabajamos mucho en nuestro equipo, pero le damos la importancia y respetamos al rival.

Porque sabemos que tiene un buen plantel, que va a pelear por una clasificación y por eso nos tenemos que cuidar en algunos detalles.

¿Considera que llevan ventaja porque tienen 36 horas más de descanso y de recuperación que el equipo brumoso?

A nivel del papel sí, porque tenemos un poco más de descanso, pero en el papel, no en la cancha. Hay que ver su recuperación, cómo la hacen, los jugadores qué tanto se recuperan tan rápido y pueden volver a jugar. Entonces, creo que en el papel sí, pero en la cancha no.

Andrés Carevic presagia un buen partido entre Alajuelense y Cartaginés

Los jugadores hablan de alegría y de que han sentido mística con la afición en este torneo. ¿Cómo siente usted el ambiente en el Morera Soto, porque muchos aficionados volvieron a creer en la Liga y hay un ambiente especial, diferente cuando juegan en casa?

Siempre es importante el apoyo de nuestra afición, cuando jugamos en casa, que se haga sentir y eso para nosotros es muy satisfactorio y nos pone muy contentos que la gente pueda venir al estadio, apoyarnos y tratar nosotros de dar el máximo siempre, tratar de poder jugar buen fútbol siempre que se pueda, porque seguramente el rival juega también, no jugamos solos.

El rival juega, pero mientras nosotros podamos seguir manteniendo el nivel y jugar buen fútbol, ganar y cada vez que jugamos de local darle alegrías a la gente, la verdad que eso nos pone muy contentos a todos.

Antes del partido anterior, Yael López, Ian Lawrence y Juan Luis Pérez estaban con ciertas molestias. ¿Alguno se recuperó?

Yael e Ian están entrenando al parejo con el equipo y con Juan Luis tomaremos la decisión este lunes, un día antes del partido, si puede estar disponible para este martes.

Siempre espero hasta el último momento y valoraremos cómo está y en el transcurso de este martes en la mañana, que siempre damos todo el parte médico internamente para tomar decisiones para ver quién puede ser partícipe del juego.

¿Cuánto beneficia el regreso de los dos laterales?

Siempre es importante tener todo el plantel completo, entonces está la competitividad por un lugar en cada posición y eso hace que siempre se mantenga el nivel, o se eleve. Tenerlos disponibles a todos para nosotros es muy importante.

¿Será que dentro de su planificación con Wardy Alfaro, antes de que llegue el partido contra Los Ángeles FC, se defina el guardameta titular de Alajuelense?

Creo que es una pregunta constante, perdón, pero voy a volver a repetir lo mismo. Es algo que no te lo puedo responder.

¿Usted está tranquilo con la rotación? ¿Podría seguir hasta el fin del torneo rotando, no es algo que le precise decidirse?

Es algo que no puedo responder hoy, como puedo seguir rotando a como puedo tomar en algún momento alguna decisión. Entonces, creo que es algo que es muy reiterativa la pregunta, pero mi respuesta va a ser siempre la misma hasta que se pueda dar en alguna ocasión que juegue uno o que juegue otro.

¿Irá Leonel Moreira este martes?

Vamos a ver, esperemos estar todos bien este lunes y este martes resolvemos.

¿Qué criterio tiene de Paulo César Wanchope?

La verdad que tiene un buen recorrido en el fútbol, conoce bien el fútbol de Costa Rica. Ha jugado en el fútbol internacional, tiene experiencia muy buena como jugador que la puede transmitir como técnico.

A lo mejor no ha reflejado los puntos que tiene, pero ha hecho buenos partidos, pero creo que nosotros respetamos a todos, a los rivales, a los técnicos que son colegas.

Seguramente ellos planificarán su estrategia y tratar nosotros de hacer la nuestra acá para poder ganar el partido.

Alex López es el jugador que tiene más tiempo en el plantel. ¿Cuánto representa él para el equipo y si considera usted que está mostrando una de sus mejores versiones?

Sabemos que muchas veces no hablo de la parte individual porque somos un equipo, pero creo que Alex está trabajando duro y muy fuerte igual que todos sus compañeros.

Está en un nivel como muchos de sus compañeros, ha desarrollado un buen fútbol y nosotros seguiremos trabajando con él y con sus compañeros día a día para seguir manteniendo ese nivel y para poder seguir potenciando las características de cada uno.

En cuanto al goleo la gente espera que llenen de goles a los rivales siempre. ¿Cómo manejar ese tema de que el aficionado espera que la Liga sea contundente en cada presentación?

Lo comenté en la conferencia pasada. Para nosotros lo más importante es ganar el partido, tratar de hacer un buen partido, tratar de poder desarrollar el fútbol que queremos y ganarlos.

No siempre se va a dar las situaciones de que podamos meter muchos goles. A los rivales nosotros los respetamos mucho y cuentan, juegan. No es fácil meter varios goles, circunstancias que el equipo ha jugado bien y ha metido muchos goles, pero eso no significa que puede pasar siempre.

Creo que la afición o a los mismos periodistas lo que les puedo decir de mi parte es que nosotros trabajamos duro el partido para poder ganarlo que es lo más importante.Y si podemos ganar por varios goles, qué bueno y si podemos ganarlo 1 a 0, será 1 a 0.

Lo más importante es que el equipo tenga un buen funcionamiento, la solidez que tiene, tener ese equilibrio que está teniendo, tanto en defensiva como en ofensiva y seguir por la línea que tenemos.

¿Cuánto duele la eliminación de la Selección Sub-17 y en especial a la institución manuda porque había varios jugadores de la Liga ahí?

No va con base en nosotros por los jugadores que el club tenía en la Selección, sino lo que duele es como país, como Costa Rica, representar al país y no poder calificar.

La verdad es una pregunta que no puedo dar detalles, porque no estoy en el día a día, no conozco el proceso que han tenido. Entonces creo que el hablar estaría de más y reservaría mi opinión porque no tengo conocimiento de lo que es el proyecto que tienen y cómo están en el día a día en la Federación junto con toda la gente que está ahí.

¿De esos jugadores algunos podrían tener participación pronto con usted?

Nosotros los teníamos incorporados antes de que fueran a la Selección. Los habíamos incorporado en la pretemporada, no todos, pero varios estaban en la pretemporada y después volvieron a su categoría como hacemos con todos, no solo con ellos, sino con los del alto rendimiento.

Nosotros valoramos el día a día de trabajo de ellos, el rendimiento de ellos y siempre necesitamos jugadores, porque estamos jugando cada tres días y entonces valoramos con los técnicos, con Antonio (Solana), con Enric (Lluch) para ver quién convoco para entrenar con Primera División.

Y como siempre hablamos, yo no regalo entrenamientos, no regalo minutos. Ellos tendrán que esforzarse para ganarse un lugar en el entrenamiento y para ganarse si en algún momento les puedo dar minutos en el primer equipo.

Se habla de que a algunos jóvenes se ponen nada más por un tema administrativo por la norma. ¿Siente que en Alajuelense los Sub-19 como Josimar Alcócer y Creichel Pérez están jugando no tanto por cumplir la norma, sino porque el nivel les permite ser titulares o sumar minutos?

Yo creo que se han ganado un lugar, los minutos que les di a los jugadores para sumarlos, se los han ganado. Hoy los tengo a ellos dos. Doryan (Rodríguez) sumó en el primer partido y después valoraré algún otro chico que se pueda ganar un lugar para estar, o poder cumplir minutos. Siempre es un tema por el nivel que puedan tener en cada club, pero hay que seguir trabajando con ellos y no ponerlos por cumplir unos minutos, sino tratar de buscar potenciar a esos chicos para que se ganen un lugar, que tengan los minutos ganados porque se los merecen y no por una cuestión de suma de minutos.

En el último partido estuvo Luis Fernando Suárez en el Morera Soto y pareciera que por el nivel que está mostrando, Alajuelense podría ser la base de la Selección. ¿Qué criterio le merece que él haya estado en el estadio y si considera que la Liga tiene variedad de futbolistas para integrar la Selección Mayor?

Siempre es importante que el técnico de la Selección esté viendo los partidos del fútbol nacional, no solo acá. Habrá ido a diferentes canchas seguramente, pero la responsabilidad en lo personal mía, de nuestro cuerpo técnico es tratar de trabajar duro para potenciar a los jugadores y que puedan aportar a la Selección, esa es la responsabilidad nuestra.

Además, que tenemos como equipo, como institución, tratar de hacer las cosas bien, de seguir trabajando fuerte para conseguir cosas importantes internamente como institución, como club.

También yo digo que uno es responsable de tratar de potencializar y elevar el nivel de los jugadores de Costa Rica. O en este caso de Alex López también, que ha estado en la Selección de Honduras y eso creo que sería muy satisfactorio para nosotros, que varios jugadores puedan incorporarse a la Selección Nacional y que aporten al fútbol y a la Selección de Costa Rica.

¿Ve más de cinco, seis o siete seleccionados en la Liga?

Yo creo que eso no te lo puedo responder, eso es algo que habría que preguntarle al técnico de la Selección, si valora el nivel que tienen o las características que tienen los jugadores nuestros acá y le puedan ser útiles para su idea de juego, para su modelo de juego.

Entonces creo que es algo que lo tendría que responder el técnico de la Selección.