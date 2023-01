Andrés Carevic destacó algo mejor que los goles en estreno de Alajuelense ante Santos

Alajuelense visitó al Santos de Guápiles en el regreso de Andrés Carevic al banquillo rojinegro y se dejó la victoria por 1 a 5 en el Ebal Rodríguez.

El técnico argentino aseguró sentirse satisfecho con el partido y con el funcionamiento de sus hombres en una cancha difícil.

¿Qué puede decir de este arranque?

Estamos satisfechos con el partido, con el funcionamiento en una cancha difícil como lo es Santos siempre y estuvimos a la altura, pudimos ganar bien el partido. Importante la solidez que tuvimos atrás, que nos han generado muy poco.

Así que felicitar a los jugadores por el gran esfuerzo que hicieron, los que jugaron, los que entraron de cambio, los que no entraron, los que se quedaron. Hay una competitividad interna muy importante y eso hace que se eleve el nivel del equipo.

¿Dardo Miloc será titular?

Como ya me conocen, no me gusta hablar mucho de la parte individual. Nosotros tratamos de poner el mejor equipo, los que nosotros vemos para enfrentar al rival siguiente y ahí tomamos determinaciones de quién juega o de quién no juega.

Entonces, al ver una competencia tan interna muy buena, puede jugar uno u otro y seguramente lo hará bien, como lo vienen haciendo todos.

¿Qué tan sencillo ha sido retomar la idea en este regreso suyo, por el trabajo que había en la base de este equipo, para mostrar esta vez lo que se vio antes en el equipo suyo, con mucha ofensiva, amplitud por los costados y presión alta?

Sencillo no es nada, el tema es volver a trabajar con esa seriedad que nosotros teníamos anteriormente, tratar de plasmar la idea, el modelo que nosotros queremos. Siempre es importante y por eso siempre felicito a los jugadores, por esa iniciativa, por hacer caso en lo que les pide tácticamente uno.

Importante acelerar un poco, hacer más rápido el proceso de adaptación, por los jugadores que habíamos tenido antes, pero también, tenemos mucha gente nueva. Al final de cuentas es trabajo y es lo que hacemos.

Siempre lo digo, lo más importante en nosotros es el día a día de trabajo. Eso es el reflejo de lo que va a ser el día del partido.

¿El once titular que usó se asemeja al que realmente quiere?

Eso no lo puedo responder, buscamos siempre el mejor once. A lo mejor puedo repetir, a lo mejor hago algún cambio, no lo sé. Eso lo vamos a valorar en la semana y también con el rival que nos toca, que será San Carlos el sábado.

De ahí dependerá la decisión, de si será el mismo once, o si tengo que hacer alguna variante.

¿Esta goleada es por virtud propia o porque el rival no fue tan competitivo en el segundo tiempo?

Yo respeto al rival, totalmente. El rival hace su trabajo y nosotros hacemos el nuestro.

Probó a Dardo Miloc ante Santos. ¿Cómo planea ir integrando a los refuerzos?

Todos tienen que trabajar en el día a día fuerte y pelear el puesto en la posición, entonces no puedo hablar por jugadores individuales. Acá es un equipo y se fueron acoplando muy bien a lo que queremos, al modelo, a la idea.

Seguramente faltan trabajos, sí, no solo con ellos, sino con todos. Siempre hay que ir mejorando y tratar de ser sólidos como lo hicimos esta vez.

¿Cuánto le gustó lo de este sábado, porque estuvo muy inquieto en el primer tiempo?

Estamos satisfechos con el funcionamiento, con el resultado y a lo mejor nos faltó estar un poco más finos en la última etapa, pero creo que en el segundo tiempo estuvimos más finos y fuimos más contundentes y por eso el margen del resultado.

Es la primera fecha y siempre la primera fecha es difícil para todos porque no hay enfrentamiento de liga, no conocés mucho de lo que ha hecho cada equipo y al final de cuentas tenés que resolver el partido y los jugadores lo resolvieron bien.

¿Los jugadores que llegaron pueden estar para la próxima jornada?

Acá todos los jugadores que estén registrados tienen la posibilidad de jugar, como lo hacemos siempre y buscaremos el mejor once para enfrentar el partido que viene.

