”Con lo que respecta a mi carrera, claro que es un paso muy importante, porque Alajuelense es un equipo muy importante en Costa Rica y siempre está a nivel internacional. Alajuelense me ha hecho crecer en muchas circunstancias, no solo en lo deportivo. Le agradezco a toda la gente la oportunidad que me dio de estar en este equipo y lo que queda es seguir trabajando y tratar de hacer las cosas bien.