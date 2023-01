Andrés Carevic defiende a Wardy Alfaro y contempla incluir a Johnny Álvarez en rotación

La Liga Deportiva Alajuelense de Andrés Carevic está en plena reconquista de su gente, mostrando un fútbol alegre, contundente y que convence en el arranque del Clausura 2023.

Así pasó en los primeros dos partidos del torneo, pero son juegos en los que Leonel Moreira y Miguel Andrés Ajú tuvieron muy poco trabajo, pero fallaron en una acción de pelota quieta.

Moreira encajó en Guápiles un gol olímpico de Starling Vega Matarrita; mientras que Ajú salió mal contra San Carlos en el Morera, ante un balón aéreo que más parecía un centro de tiro libre de Wílmer Azofeifa.

“A veces buscan la parte negativa del equipo y un error lo puede tener cualquiera, como lo puede tener un jugador, lo puede tener el arquero y lo podemos tener nosotros como cuerpo técnico. Entonces, creo que no hay que hacer un rollo por lo que pasó”, afirmó Andrés Carevic, en un intento por bajarle el tono a los fallos de sus guardametas.

Según el técnico de la Liga, lo más importante de todo siempre es el equipo.

“Ni yo, ni los jugadores, la institución es lo más importante y que el equipo gane, tenga buen funcionamiento y que pueda desarrollar el fútbol que desarrolla”.

En la previa del partido entre Alajuelense y San Carlos, el preparador de porteros de los rojinegros, Wardy Alfaro, confesó que tanto Leonel Moreira como Miguel Ajú sabían desde antes de que empezara el campeonato que habría rotación hasta que Carevic se decantara por alguno.

Sin embargo, el propio técnico rojinegro confesó que esa determinación no se limita a ellos dos, sino que es algo que también contempla al tercer arquero, Johnny Álvarez.

“Muy competitivos los tres y les estoy dando oportunidades. Si es sano o no (rotar los arqueros), no sé, es una opinión de ustedes (periodistas), pero para nosotros como cuerpo técnico y como equipo está bien claro lo que hablamos con ellos”, citó el argentino.

Dijo que toma determinaciones en la portería al igual que pasa con los jugadores de campo.

“A lo mejor haremos la rotación, a lo mejor no voy a rotar, a lo mejor uno va a jugar siempre, el otro no, los tres, no estoy hablando solo de dos. Me parece que no hay que hacer tanto rollo, porque lo más importante acá es que el equipo ganó y tuvo un buen funcionamiento”, recalcó el técnico, para dejar en claro que tampoco está casado con la rotación. Seguirá diciendo, como con cualquier otro puesto.

Insistió además en que sus planes está contemplado Johnny Álvarez y que con los tres guardametas que tiene, el arco “no me preocupa en lo absoluto”.

Por lo vivido en torneos pasados, resurge el temor entre el aficionado de que un fallo del arquero sea letal en un partido decisivo más adelante.

“Se viene trabajando bien, son circunstancias que pasan dentro de un partido, como a lo mejor lo ha cometido un jugador. Les ha tocado (fallar) a los porteros y lo bueno es que pase ahora y no pase más adelante”, argumentó.

De hecho, en una consulta sobre Wardy Alfaro, Andrés Carevic salió en su defensa.

“Wardy es un excelente profesional, pero excelente. Además de entrenar a los porteros, hace otras tareas que nos ayudan muchísimo a nuestro cuerpo técnico. Yo no sé, la verdad, siempre es la misma historia con el tema del entrenador de porteros.

”Los jugadores juegan y él es un excelente entrenador de porteros, una excelente persona y un excelente profesional a nivel que nos ayuda en otras tareas dentro del plantel”, finalizó el técnico de la Liga, refiriéndose posiblemente a la labor de análisis de videos de partidos que desde hace varios torneos realiza Wardy Alfaro.

En sus primeras dos presentaciones en el Clausura 2023, Alajuelense se apoderó de seis puntos. Registra nueve goles a favor y dos en contra.

Su tercera presentación será este martes, a las 3 p. m. contra Guanacasteca, en el Estadio Chorotega.

Ahí se verá si será el turno de Johnny Álvarez, si le toca atajar de nuevo a Leonel Moreira o si Miguel Ajú repite.

Solamente Andrés Carevic sabe cómo lleva el hilo de esa rotación que está implementando en el arco rojinegro.

