No lo veo de esa manera, no me fijo en la parte del invicto, me enfoco en que estemos todos los jugadores bien, en seguir trabajando, en seguir respetando lo que hacemos nosotros como equipo y enfocados en eso. No llevo la cuenta en la parte de que estamos invictos, eso no significa nada. Hay que preparar el partido con la seriedad que siempre nos preparamos. Sabemos que va a ser un partido duro.