No es la tranquilidad mía, sino de nuestro grupo de trabajo, llámese jugadores, cuerpo técnico y toda el área deportiva y toda la institución. Estamos en un club grande que hay que sacar resultados. Es el inicio, hay que sacar resultados rápido. Nosotros enfocados en lo que tenemos que hacer nosotros. No sé si nos da tranquilidad, pero nos da confianza por el despliegue y el desarrollo futbolístico. Hay que buscar esa línea y tratar de mantenerla, que no es fácil.