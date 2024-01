Andrés Carevic contó lo que aún no se había dicho de Johan Venegas

Andrés Carevic aún no se había pronunciado de manera oficial a la situación de Johan Venegas en Liga Deportiva Alajuelense. Después del triunfo rojinegro contra San Carlos por 2-3 en Ciudad Quesada, el técnico rojinegro recibió una pregunta sobre el futbolista y dijo lo que aún no se había mencionado.

Desde el domingo pasado se ha hablado mucho de Johan Venegas, luego de que el propio jugador optó por eliminar todas las publicaciones de su cuenta de Instagram, lo dejó en negro y publicó una historia con el emoji de un cerebro, con lo que daba a entender que estaba pensando.

Eso fue unas horas después de que Alajuelense presentó de manera oficial a Fernando Lesme como la carta en ataque que andaba buscando y aunque podría tratarse de una mera coincidencia, muy rápido empezaron las especulaciones.

Todos los días se ha hablado de que si Johan Venegas va a salir de Alajuelense, o si va a continuar y Herediano alimentó eso, cuando Robert Garbanzo manifestó que el jugador se encuentra frustrado e intranquilo en Liga Deportiva Alajuelense.

“Creo que se habla mucho y se sabe poco. Johan se está recuperando de su lesión y yo he hablado con él para que pueda estar tranquilo, pueda estar bien, pueda recuperarse pronto”, expresó Andrés Carevic, quien siempre ha confiado en Johan Venegas y ahora no es la excepción.

El entrenador entiende al futbolista, porque lidiar con una lesión por tanto tiempo no es sencillo.

“Creo que él está un poco enojado porque no puede recuperarse al 100% de su lesión. Pasa un poco por ahí, pero nosotros contamos con él totalmente”, aseguró Andrés Carevic.

Para el técnico rojinegro, Jonathan Moya, Fernando Lesme, Johan Venegas y Esteban Cruz son importantes en esa línea de ataque.

“Eso nos hace una fortaleza ofensiva, que pueda jugar uno u otro jugador y tener todas las alternativas para este campeonato y para la Concacaf, así que esperemos que pronto se recupere y nuevamente lo podamos tener en cuenta para ser partícipe de los partidos”, recalcó.

Después de la respuesta de Andrés Carevic, el presidente de Alajuelense, Joseph Joseph, atendió a los medios de comunicación en la zona mixta del Estadio Carlos Ugalde y fue enfático en que no tiene motivo para pensar lo contrario cuando se le preguntó si Johan Venegas cumplirá su contrato con la Liga.

“Tiene una lesión desde el partido de la final del Torneo de Copa. Ahí se está recuperando y creo que le falta poco para poder entrenar normalmente”, subrayó Joseph Joseph.

Aparte de que le ha tocado lidiar durante dos meses con esa dolencia, el jugador tenía una sanción de cuatro fechas, que ya cumplió.

“No he hablado con él personalmente, andaba fuera del país y tengo recién unos tres días de estar por acá, entonces no he podido”, apuntó Joseph Joseph.

Mientras que el vocero de la Liga, Marco Vásquez, reiteró que Johan Venegas tiene contrato hasta finales de este año y la institución y el cuerpo técnico cuentan con él.

“Así que vemos pocas posibilidades de que haya algún movimiento en el caso de Johan, porque el cuerpo técnico ya dijo que no ve necesariamente competencia en los tres delanteros. Hay posibilidades de que Johan pueda jugar en un puesto diferente y pueda acompañar a los nuevos delanteros que son Lesme y Moya, si es que juegan juntos”, citó Marco Vásquez.

Reiteró que no hay posibilidades de que salga, porque es un futbolista importante para Alajuelense, a no ser que llegue alguna oferta importante para comprar su ficha.

“Johan se siente bien, ya los temas personales es algo en lo que no nos metemos. Me parece un poco irresponsable del gerente deportivo de Herediano estar opinando sobre cómo se siente un jugador de nuestra institución. Para eso nos preguntan a nosotros y les podemos decir claramente que Johan se ha mantenido a gusto”, aseveró Marco Vásquez.

También coincidió con Andrés Carevic y Joseph Joseph en que el problema con el futbolista es que está recuperándose de una lesión y aunque está a punto de ser dado de alta, ahora sigue un proceso de recuperación y acondicionamiento, algo que se llevará algunos días.

“Es muy posible que estas cosas puedan afectar en algún momento el ánimo, pero Johan está bien en la institución y esperamos que siga durante todo este año y por qué no más tiempo”, destacó Marco Vásquez.

