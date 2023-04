Andrés Carevic: ‘Conocemos a Jeaustin y qué es lo que puede hacer’

Andrés Carevic se topará de nuevo a Jeaustin Campos, convertido ahora en el técnico de Herediano. ¿Complica las cosas enfrentarse a un rival con un nuevo estratega? Eso y más respondió el entrenador de Alajuelense, en la rueda de prensa previa al juego entre la Liga y Herediano, que será el domingo 16 de abril, a las 5:30 p. m., en el Fello Meza.

- ¿Cómo le cayó la semana larga al equipo y qué espera para el domingo?

- Siempre es importante tener una semana larga de trabajo, creo que eso puede recuperar bien al jugador y trabajar detalles que necesita el equipo, tanto lo que hace bien y las mejoras.

“Tuvimos jugadores en la Selección también, siempre es importante poder aportar a la Selección. Hicimos una buena semana de trabajo y tenemos que cerrarla bien para estar listos para el domingo”.

- ¿Siente que esta semana de competencia será determinante para el primer objetivo que es clasificar?

- Es sumamente importante, faltan cinco fechas y tenemos en siete días tres partidos, que pueden marcar mucho la pauta del campeonato, de poder estar más cerca de calificar.

“No puedo adelantarme a lo que viene, lo más importante será el domingo contra Heredia, que va a ser un partido muy difícil, muy disputado, porque tiene un buen plantel.

“Independientemente de que hayan perdido el último partido o que no hayan tenido buenos resultados en los últimos partidos, siempre son partidos difíciles, disputados, así que trataremos nosotros de hacer el mejor esfuerzo y poder sacar un buen resultado para nosotros”.

- ¿Cómo evolucionó Aarón Suárez después de la sutura y de ese golpe que recibió?

- Aarón Suárez tiene los puntos de sutura después del partido en Pérez por la falta que recibió. Además de la sutura tiene el golpe en la rodilla, ha estado en tratamiento, se pudo incorporar a los entrenamientos, pero vamos a terminar de valorar si puede estar al 100% para el domingo.

- Enfrentan a un equipo que ahora tiene a Jeaustin Campos como técnico y a lo largo de este torneo les ha tocado esa circunstancia, de jugar contra rivales que están entrenando técnico. ¿Qué tan complicado es eso?

- Siempre a veces para el equipo que tiene el cambio es una motivación, la contra es que no tiene muchos días de trabajo, pero siempre los jugadores cuando llega alguien nuevo, todos están tomados en cuenta.

“Eso hace que sea una semana buena de trabajo por ese motivo, pero creo que nosotros no podemos valorar si han tenido cambio de técnico, si cambian sistema, si juegan el mismo sistema.

“Creo que enfocarnos en nuestro equipo, en lo que podemos hacer, tomar en cuenta los detalles, que conocemos a Jeaustin y qué es lo que puede hacer, pero más que todo es enfocarnos en lo que vamos a hacer nosotros.

“Desde ya cuidando los detalles, respetando siempre a Heredia, que tiene un buen plantel, que tiene buenos jugadores y va a ser un partido complicado, pero también hablo de que tenemos que tratar de mejorar algunas cosas.

“Seguir haciendo lo que hacemos bien y esta semana fue buena para nosotros para tener más días de trabajo”.

- ¿Puede haber algún tipo de no tanta sorpresa porque ya enfrentó a Jeaustin Campos en el clásico a inicios del torneo y ahora se lo topa de nuevo con Herediano?

- Es indistintamente, creo que puede cambiar o no puede cambiar, pero el enfoque nuestro es que no podemos trabajar basados con los cambios del rival, sería algo que no te alcanza el tiempo para ver todas las modificaciones que puedan tener con un cambio de técnico.

“Nosotros mantenemos la estructura, mantenemos la base, mantenemos nuestra esencia. En esta semana larga pudimos trabajar algunos detalles en mejora, en otras cosas que estamos haciendo bien y creo que enfocarnos en eso.

“Desde ya con todo el respeto y algunos puntos que son claves en el equipo rival los tenemos en cuenta y está tomado en cuenta con el trabajo de la semana”.

- ¿Cómo manejarán el tema de los penales, porque han fallado? ¿Hay un orden específico?

- Yo siempre lo digo, que es el jugador que se sienta con la confianza, pero si en algún momento nosotros tenemos que determinar por alguna razón los tiradores, lo haremos.

“En este momento tenemos la libertad de la gente de jerarquía o de algún chico que se sienta con la confianza de tirar, lo tirará. Y después nosotros si tenemos en algún momento que tomar una determinación, la tomaremos y designaremos quién tirará el penal”.

- ¿Hay alguna lista?

- No, será el partido, los jugadores que en ese momento puedan participar y ahí tomaremos la decisión, si la tenemos que tomar en algún momento.

- Los jugadores dicen que están haciendo extras en definición. ¿Eso es idea del cuerpo técnico, es iniciativa propia de ellos y cómo lo han manejado?

- Nosotros normalmente lo veníamos trabajando. A lo mejor con un poco más de énfasis por la cantidad de llegadas y no con tanta efectividad. Está bien que contra Pérez ellos tenían dos hombres menos y todo lo que generamos, pero metimos tres goles.

“Y siempre es importante, veníamos de dos partidos sin concretar y hacer tres goles, es retomar la confianza. No solo la definición en general, sino también buscar alguna alternativa ofensiva para no solo la definición, sino la ejecución de jugadas.

“Como eso, también hemos trabajado otros detalles que teníamos pendientes, que para nosotros eran importantes y que siempre hacemos análisis ofensivo y defensivo, mejorar la defensa para tener equilibrio tratar de ser más contundentes, a pesar de generar opciones de gol y tratar de ser más determinantes a la hora de la ejecución y resolución”.

- ¿Cómo analiza lo que sucede en el fútbol de Costa Rica en la actualidad, con estadios suspendidos, quejas de los arbitrajes, el tema del racismo que está sobre la mesa, la situación que se da con que Guadalupe pide que hagan controles antidopaje?

- Yo creo que esa es una parte estructural del fútbol de Costa Rica. Mi opinión sobre el tema de los estadios y de infraestructura es algo que lo vengo diciendo desde que llegué anteriormente.

“Creo que hay mucho talento acá en Costa Rica, hay buenos jugadores, al ser un país chico no se te puede escapar ningún talento, pero el talento tiene que acompañarlo la infraestructura y con capacidad.

“Con potenciar a la gente, tratar de mejorar y yo creo que uno de los puntos es la infraestructura, no solo en los estadios, sino en los centros de alto rendimiento. Una de las cuestiones que yo puedo decir que para terminar de mejorar es la infraestructura en el fútbol de Costa Rica.

“Eso te hace potenciar a la gente joven que tiene talento y que haya capacitaciones para poder potenciar chicos. Eso es importante y en lo que vengo siendo reiterativo. Lo dije anteriormente cuando llegué.

“Con lo demás que me preguntó, con el arbitraje siempre tratamos de apoyarlo, que ellos se exijan y nosotros también. Si ellos se exigen y nosotros nos exigimos mejorará el fútbol. No puede uno que mejore y el otro que vaya hacia atrás porque eso no suma. No soy yo quien en el arbitraje para decir cosas, tienen un instructor.

“Deben seguir trabajando, como lo hacemos nosotros de este lado, que tratamos de mejorar para que mejore el fútbol. Y con respecto al doping, en otros países se hace en cada partido, o se sortearán en tres o cuatro partidos.

“Eso va a depender de cada país, qué determinación quieren tomar. Eso es algo que deben valorar para ver si se implementa constantemente desde el inicio, o si lo harán en la etapa final. Yo le hago más énfasis a la parte de infraestructura, a la parte estructural para poder mejorar”.

- Giancarlo González, Yael López y Josimar Alcócer tienen cuatro tarjetas amarillas. ¿Cómo los van a manejar?

- Todavía faltan cinco jornadas y la verdad que no he tocado ese tema con ellos. Si en algún momento los amonestan cumplirán su sanción y valoraremos después si arriesgamos a jugadores que tengan cuatro o no, dependiendo de cómo estemos en la tabla. Si tenemos que arriesgar, arriesgaremos. Eso lo valoraremos más adelante.

- ¿Siente que es una lástima que Alajuelense no pueda jugar el domingo en el Morera Soto?

- Sí. Siempre es importante jugar en tu casa, en tu estadio, con nuestra gente, pero al final de cuentas sucedió y tenemos que aceptarlo y jugar donde nos ha tocado.

“Tratar de pedirle a nuestra gente, sé que es una reacción de a lo mejor perder el clásico, pero tratamos de hacer nuestro mayor esfuerzo, tratamos de ganar todos los partidos, pero es fútbol. Esperemos regresar a nuestro estadio y podamos dar satisfacciones ganando siempre los partidos”.

- ¿Hay algún número específico para clasificar, o considera que hasta la última jornada se definirá todo?

- Nosotros lo valoramos partido a partido, no pensamos ni en números ni en más allá. El domingo enfrentamos a Heredia y hay que tratar de ganar el partido y después del domingo pensaremos en el miércoles y en el otro domingo. No hacemos números, no hacemos supuestos, vamos a la realidad, que hasta ahora es el partido del domingo.

- Cuando usted volvió, la gente estaba muy emocionada con el regreso de Andrés Carevic y conforme llegaron las derrotas, se genera molestia. ¿Cree que se ha perdido la credibilidad en el equipo?

- No me puedo basar en si soy de agrado de la gente o no, lo más importante es la parte interna nuestra. A veces cuando no se gana la gente está a disgusto y está en todo su derecho. Nosotros nos tenemos que enfocar no en lo externo, sino en lo que podemos mejorar.

“Ahora que esta segunda ronda hemos tenido algunos altibajos, esperemos equilibrarnos y cerrar bien el torneo para entrar bien al playoff. Hemos entrado invictos y hemos quedamos fuera. A lo mejor no entramos invictos y llegamos segundos, terceros, o primeros nuevamente y peleamos el campeonato”.

