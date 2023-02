Andrés Carevic: ‘Cerramos bien el partido, eso me gustó del equipo’

La victoria de Alajuelense (3 a 2) contra Cartaginés abonó esa alegría que tienen los fanáticos rojinegros. No fue un juego sencillo y ver a su equipo con carácter y buen fútbol en la cancha eleva la ilusión.

Pero sin perder la perspectiva, porque Andrés Carevic es el primero en insistir que aún no han ganado nada. Lo dice una y otra vez y lo seguirá repitiendo.

Sin embargo, el propio técnico de Alajuelense expresó que vio algo que le agradó y fue la forma en la que la Liga cerró el juego, defendiendo un resultado.

¿Qué analiza del juego y esa situación particular en la que se lesionaron dos centrales?

Desafortunado lo que nos pasó en este partido en el primer tiempo, con dos bajas, que el tema lo vamos a valorar. No puedo dar un parte médico hasta que sea la revisión correcta, pero la verdad que muy satisfecho, porque Ian Lawrence venía de un proceso, normalmente juega de lateral, jugó de central y lo hizo muy bien. Bien enfocado, bien atento, como todos sus compañeros que lo apoyaron también, en una posición que no es normal para él, al jugar de central.

En el vestidor los compañeros hicieron ese paréntesis, de que independientemente de su posición dio el 100% y eso es lo que queremos en este equipo, que independientemente de que fuera su posición, dio el 100% para que el equipo ganara.

Alajuelense inicia las jornadas y está ganando. ¿Mete una presión diferente a los rivales el hecho de que la Liga arranque las jornadas?

No, yo creo que se han dado las circunstancias que los partidos nuestros nos ha tocado arrancar la jornada siempre. Independientemente de que arranquemos la jornada o no la arranquemos tenemos bien claro lo que queremos, seguir trabajando como equipo, como lo estamos haciendo y tratar de plantear un buen partido para ganarlo.

¿Fue Cartaginés el rival más complicado que ha tenido Alajuelense en este torneo? ¿Sintió que los complicó de más?

No lo veo de esa manera, Cartago tiene un buen equipo, tiene buenos jugadores, tiene buen pie, pero creo que hubo varios partidos que fueron complicados. A pesar de que hemos ganado o empatado, sabíamos que iba a ser así, disputado.

No sentimos nosotros que corrimos riesgos. Cerramos bien el partido, eso me gustó del equipo, que cerramos bien, que trabajó duro en defensa para poder finalizar el partido como quedó y es muy satisfactorio para nosotros.

LEA: Joseph Joseph: el envenenado liguista traza las líneas de cómo quiere su gestión en Alajuelense

¿Qué no le gustó de su equipo, que cree que tiene que mejorar de cara a lo que viene?

Siempre hay detalles que podemos mejorar. Estuvimos un poco imprecisos en algunos lapsos, en otros lapsos se comportó de muy buena manera. Entonces es como lo dije, tratar de tener ese equilibrio que lo hemos tenido, pero sin tantos sobresaltos, que no sea muy marcado.

No se puede tener siempre una intensidad tan alta como la que queremos en 90 o 95 minutos, pero sí tener un equilibrio, que lo hemos hecho en muchos partidos. Estuvimos un poco imprecisos en las acciones, pero creo que dentro de todo, hicimos un buen partido para ganar a un buen equipo.

¿Qué tan preocupado queda por tener que recuperar jugadores, jugar el domingo en el Lito Pérez y que a la vuelta de la esquina está la serie para la Liga de Campeones de Concacaf? ¿Lo pone a pensar un poco en la recuperación y cómo pueden llegar sus jugadores y evitar lesiones para esa serie?

Totalmente, ahora es ocuparnos de la gente que salió un poco tocada y tratar de recuperarlos. Esperemos que no sea nada grave lo de los dos. Siempre le digo al jugador que si no está al 100%, tiene que entrar su compañero y es lo que pasó. Vamos a ver el grado de la lesión. Esperemos que sea mínimo.

El año pasado Johan Venegas fue silbado en el Estadio Nacional, en el Morera también. En este torneo muestra una cara muy diferente y él siempre habla de que todo se debe a usted. ¿Cómo ve la evolución de Johan?

De lo que pasó en el torneo pasado no puedo hablar porque no estaba acá, lo que te puedo decir es que tanto Johan como todos trabajan muy duro para poder llegar al partido lo mejor posible.

Sabemos que en lo personal Johan es un jugador con mucha calidad, que trabaja duro. No sé si ha mejorado del torneo pasado a ahora, lo que digo es que me baso en el momento desde que tomamos el equipo, que ha trabajado duro y no solo concreta goles. Me hace trabajo defensivo, me presiona al rival, viene a defender cuando le pedimos que defienda más atrás.

Entonces, no me gusta individualizar. Como él y como todos sus compañeros, hacen una gran labor dentro del campo para que el equipo esté en lo alto de la tabla y como dicen, como siempre digo y como dicen los jugadores también, lo más importante es el día de trabajo para llegar bien al partido.

Son 27 goles en nueve partidos, promediando son tres goles por partido y es muy alto. ¿Qué le dice ese dato?

Tratamos siempre de poder plantear el partido para ganarlo y como dije, si en algún momento tenemos que cerrar el partido y ganar 1 a 0, siempre lo más importante va a ser ganar. Y si podemos concretar más goles, bienvenido sea.

¿Qué lo llevó a tomar la decisión de ingresar tras el descanso a Ángel Tejeda para contar con dos puntas y de un cabezazo del hondureño deriva el segundo gol en cuestión de un minuto, prácticamente?

Nosotros evaluamos siempre las situaciones y tratamos de tomar decisiones para el beneficio del equipo. Pensábamos que era importante hacer el cambio al medio tiempo, porque ya habíamos agotado dos ventanas y junto con el cuerpo técnico valoramos que era un cambio que lo podíamos hacer para beneficiar al equipo.

Eso no quiere decir que siempre tengamos la razón. Uno trata de evaluar el partido y tomar decisiones. A veces las cosas salen y a veces no salen, pero tratamos siempre de buscar lo mejor para el equipo.

Usted llega a 109 juegos dirigidos con Alajuelense y es un número grande, es el octavo entrenador con más partidos dirigidos en la historia del club, tomando en cuenta a todos los que han pasado por aquí, superando incluso a Manuel Keosseian, que que fue bicampeón. ¿Qué piensa de eso y qué le hace sentir esa cifra, porque su nombre se ve plasmado en la historia de Alajuelense?

Qué bueno que me lo decís, porque normalmente no tenía el dato, no estoy en la estadística, pero la verdad que me siento muy contento de estar en esta institución, de llevar tantos partidos dirigidos para Liga Deportiva Alajuelense.

Estoy muy contento en el club, muy contento en el país nuevamente, de regreso, pero siempre es gracias al trabajo de muchos que hoy esté acá de nuevo. El trabajo del staff, del cuerpo técnico, de la directiva, jugadores. Siempre el esfuerzo de todos ellos hace que uno pueda tener tanto tiempo en una institución.

Uno trabaja duro para poder darle buenas cosas a la institución y me alegra mucho tener esos partidos acá en el club y esperemos seguir muchos más.

En las últimas jornadas la Liga había tenido partidos cómodos y este juego contra Cartaginés fue bastante incómodo. De hecho, en un lapso del primer tiempo se dio el empate, las lesiones, algunas amarillas por ahí. ¿Es uno de los partidos que prepara más a Alajuelense para las instancias finales, donde habrá partidos apretados y en donde una jugada puede poner al equipo contra la pared?

Sabíamos que es un equipo que ha jugado buenos partidos, como lo dije en la conferencia del lunes. No refleja los puntos que tiene. Tiene muy buenos jugadores, de jerarquía, pero yo creo que independientemente del primer tiempo, ellos llegaron solo una vez y nos concretaron el gol.

En el segundo tiempo, un tiro de (Michael) Barrantes. El equipo no pasó sobresaltos. Es importante para nosotros tener esa solidez, independientemente de que nos concretaron dos goles, uno de penal y una sola llegada que tuvieron.

Seguramente tenemos que estar más atentos en algún detalle, porque nos llegan poco y esperemos mantener la valla en cero más partidos, pero el rival cuenta y no estoy de acuerdo en partidos cómodos.

Para nosotros no son partidos cómodos. Que hemos jugado buenos partidos, con seriedad y que hemos ganado por amplitud, quiere decir que es la seriedad que nosotros ponemos en cada partido.

Partido fácil no hay. Siempre les digo a los muchachos que hay que jugar con seriedad, tratar de jugar un buen partido para poder ganarlo y si es con mayor amplitud, qué bueno.

¿Rotará al equipo el domingo en Puntarenas, tomando en cuenta que se viene esa serie tan importante en la Liga de Campeones de Concacaf contra Los Ángeles FC, el campeón de la MLS?

Mirá, esa pregunta en estos momentos no te la puedo responder porque tengo que esperar, valorar cómo están todos los jugadores y entre viernes y sábado tomaremos decisiones de qué es lo mejor, qué jugador está al 100% para tomarlo en cuenta y de ahí tomar decisiones para enfrentar a Puntarenas el domingo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.