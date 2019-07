Sabíamos que sería duro, es una cancha difícil. Nosotros queremos que se desarrolle un buen fútbol, pero a veces el rival o el campo no lo permite. Nosotros lo intentamos, pero perdimos muchos balones intrascendentes porque no se podían controlar. No son excusas, pero nos debemos adaptar a lo que tenemos. Si no podíamos jugar por dentro, pues lo íbamos a buscar por fuera y eso fue lo que hicimos; siento que este partido era más para jugar por fuera.