Andrés Carevic: ‘Acá no todo es felicidad, acá hay trabajo, acá hay seriedad’

Alajuelense lo hizo de nuevo: ganó, gustó y goleó. Pasó hace una semana contra Santos en Guápiles y ocurrió este sábado frente a San Carlos en el Estadio Alejandro Morera Soto.

La Liga derrotó 4 a 1 a los norteños y en la zona mixta hubo algo generalizado, porque Johan Venegas, Carlos Mora, Aarón Suárez y Ángel Tejeda responsabilizan a Andrés Carevic por su idea, su propuesta y ese juego sumamente ofensivo pero con equilibrio.

Minutos después, el técnico rojinegro aseguró que los méritos son de sus hombres, que trasladan al día de partido lo que ensayan a diario en cancha, pero también, él como cabeza del grupo es el primero en tener los pies en la tierra.

“Estamos contentos con el funcionamiento del equipo por haber ganado los dos partidos y los goles, pero acá no es todo felicidad, acá hay trabajo, acá hay seriedad. Entonces a pesar de haber ganado, los muchachos saben que hay que seguir trabajando día a día. No por ganar dos partidos ya tenemos todo resuelto. No hemos ganado”, afirmó Andrés Carevic.

Pero resalta que hay una competitividad interna muy fuerte, que juegue uno u otro y lo pueden hacer bien.

¿Cómo vivió este regreso al Morera ya en competencia y qué le pareció que a este partido llegaran 8.284 aficionados?

La verdad que muy contento de volver otra vez al Morera, una satisfacción enorme. También recordando buenos momentos y agradecido con esta afición, tan apasionada, alentando en todos los momentos. Muy contento, la verdad que me gustó que haya mucha gente que nos apoye. Eso para nosotros es sumamente importante y ojalá que cada vez que juguemos en el Morera lo hagamos sentir como lo hicimos este sábado.

¿Qué más le falta a esta Liga según lo que usted quiere?

Creo que vamos por buen camino con respecto al funcionamiento, pero siempre hay que entrenar un poco más. Entonces seguir trabajando duro como lo vienen haciendo, con la competitividad interna como está.

Hay un compañerismo muy bueno, a pesar de que hay chicos que van a la tribuna, otros que van a la banca, que no les toca participar, o que les toca participar de cambio. Ese es el camino, pero siempre habrá detalles. Lo más difícil es mantenerlo, no sé si agregar, pero sí mantenerlo.

¿Qué encontró en el equipo, que se ve tan alegre?

Nosotros tenemos una metodología, una idea y un modelo de juego. Independientemente de que el modelo tiene una línea, pero la estrategia cambia, dependiendo del rival. Hay muchos que ya han estado conmigo y es más fácil adaptar a la gente nueva con la gente que conoce lo que nosotros hacemos, porque el que conoce ayuda al nuevo y por eso fue que el proceso es más dinámico, es más rápido de adaptación.

La exigencia es máxima y soy repetitivo, pero el día a día es sumamente importante. Si todo el mundo está enchufado vamos a dar nuestra mejor versión, independientemente de que podés tener un buen partido o no. Al final, el esfuerzo de todos siempre va a ser importante.

¿Serán los últimos diez minutos a lo que más le pondrá atención en las próximas jornadas (porque los goles en contra llegaron en el cierre)?

No solo los últimos 10 minutos. El partido tiene 95 minutos y tratamos de hacer lo mejor. En el segundo tiempo bajamos la intensidad, pero es que es difícil mantenerla tan alta. En líneas generales estamos bien.

¿Qué puede decir del rendimiento de Aarón Suárez y Carlos Mora?

No me gusta hablar de la parte individual, pero estamos acá y la responsabilidad nuestra es tratar de que el jugador mejore, se exija. Trataremos de potencializar sus características para que sean mejores jugadores.