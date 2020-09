“Volviendo al segundo gol, todos terminamos de pensar en el error de Aarón, pero nos pasa por alto que fue una pelota que perdió Saprissa en su campo y ojo: la perdió, no fue que se la quitaron por presión, sino por error técnico. Marcel no presionó, Cartago estaba esperando y recibió la pelota. Saprissa entró como frío, distraído, no quisiera decir confiado, pero entró en un estado no natural de Saprissa”, añadió.