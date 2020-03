A mí me recuerda cuando era pequeña, que me regalaban muñecas y no es que no las quisiera, pero prefería balones y creo que es algo que tenía que llegar, igual que si un chico pide una muñeca, es a lo que hay que darle normalidad. Cuando voy por la calle y veo a una niña con un balón, es algo que me hace sonreír.