Creo que la pregunta se puede mal interpretar de acuerdo con la respuesta. Yo creo que no se trata de preparar un mundial bien o mal; ni siquiera tenemos las condiciones de jugar un partido de fútbol, es más ni siquiera las condiciones para la mejenga del domingo, entonces hay que tener mucho cuidado y sapiencia para dar criterio. Si me dicen que el mundial es en abril o mayo, inmediatamente yo digo que no se puede hacer. Entonces debemos esperar cómo evoluciona y cómo se presenta todo. No me atrevería a decir si se puede preparar uno en estas condiciones.