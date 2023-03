Álvaro Zamora: ‘He trabajado con el psicólogo para no liquidarme mentalmente’

Álvaro Zamora, delantero de Saprissa, reconoció que ha recurrido al psicólogo para trabajar con él un aspecto de su personalidad que considera lo puede afectar.

El joven manifestó ser muy exigente con él mismo, juego a juego se hace una autoevaluación y el resultado es que debe exigirse más.

“He trabajado mucho con el psicólogo para no ser tan autoexigente porque eso me mata. Yo soy muy autocrítico, siempre me recalco que puedo hacer más en cada partido y eso me liquida mentalmente. Trato de estar tranquilo, analizar los errores, corregir y seguir hacia adelante”, comentó Zamora en declaraciones al departamento de prensa de Saprissa.

Álvaro solo lleva dos goles en el campeonato, arrancó como titular, pero perdió esa condición y debió esperar oportunidad en el banquillo.

“Empecé bien el campeonato, incluso con goles, pero soy consciente que tuve un bajón en el rendimiento, lo tuve en un par de partidos, pero ahorita estoy recuperando la confianza. Ya llevo un par de encuentros como titular y eso es importante, debo seguir por ese camino”, opinó el atacante.

Álvaro Zamora solo lleva dos goles en el torneo, los hizo en la primera fecha, precisamente a Guanacasteca, rival de Saprissa el domingo en Nicoya. (Jose Cordero)

Zamora no quiere volver a estar en la banca, por eso confía seguir con buen ritmo y ser parte de la formación estelar.

“Me ayudó mucho estar en banca, me sirvió para darme cuenta que debo ganarme las cosas, no me gusta estar ahí. No quiero que eso me vuelva a pasar. En este equipo siempre hay que estar arriba y lo tengo claro”.

Álvaro resaltó que con frecuencia observa videos, repasa jugadas, entrenamientos, todo esto con tal de corregirse y mejorar.

Saprissa enfrenta este domingo de visita a las 3 p. m. a Guanacasteca; las últimas dos visitas de los morados en suelo pampero se saldaron con una victoria para cada equipo. Los tibaseños ganaron 2 por 1 en marzo del año pasado y Guanacasteca se impuso 1 a 0 en noviembre del 2021.