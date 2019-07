“Han regresado jugadores importantes como McDonald y Yendrick; Rubilio parece que jugará más; Francisco Rodríguez llegó a Herediano; entonces hay muy buenos delanteros que siempre pelean por el goleo. Espero de mi parte ayudar con goles y ojalá estar arriba. Yo no soy de analizarlos, no sé cuántos goles llevan. Sí veo cómo juegan, cómo se mueven y demás, cuántos goles lleva cada uno nunca me ha interesado”, expresó.