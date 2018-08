Eso es idea de un amigo de que me dijo antes de comenzara el torneo que me iba a hacer una manta alusiva a cada gol que iba haciendo, los 9 del 9. Al final hablando con él, el día antes del partido ante Grecia me comentó que le gustaría que le firme la manta. La verdad no tenía nada planeado, pero mi amigo de infancia Danny Corrales me guio.