“Desde que me fui a préstamo a Guadalupe y estuve también en Segunda División con Palmares, creo que siempre me propuse alcanzar lo que quería, que era llegar a la Liga, quería consolidarme y gracias a Dios se me dio. El profe (Andrés Carevic) me dio la oportunidad y no quise desaprovecharla y son los momentos más bonitos de mi vida”, expresó Martínez durante la gala que se transmitió por FUTV.