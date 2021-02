“El árbitro desde mi punto de vista se precipita en una mala valoración de la acción, señala penal y se da toda la situación. A lo que se puede ver en las tomas, el jugador se le acerca en un momento determinado y le dice que el jugador de Grecia no lo tocó, que no fue falta, que no es penal. El árbitro le hace caso, pero rectifica de una forma equivocada, porque la acción no es penal, el jugador de Alajuelense no finge una falta y me parece a mí que el árbitro comete un segundo error en mostrarle la tarjeta amarilla a Martínez, porque la acción no da para amonestación, porque la acción no es de fingir una falta”, explicó Poveda.