Alonso Martínez cumple anhelo de darle a su mamá la casa de sus sueños

Alonso Martínez representa un gran orgullo para la Isla de Chira, al ser el primer futbolista profesional que sale de ahí. Fotografías: John Durán y Jocksan Martínez

La primera decisión tomada por Alonso Martínez apenas se concretó su venta al Lommel S.K. de Bélgica fue cumplir de una vez su gran anhelo de darle a su mamá la casa de sus sueños.

Podría decirse que era un proyecto de vida, una aspiración que tenían todos los hijos de doña Flory Batista, pero que se tradujo en una realidad cuando el futbolista tomó la decisión de fichar con el City Football Group.

Él hacía planes, porque sus ilusiones no solo lo llevaban a la determinación de que quería triunfar y llegar muy lejos. Desde hacía mucho tiempo él sabía que apenas se convirtiera en legionario su primera inversión no podía ser otra que esa casa para doña Flory.

Las cosas le salieron mejor de lo pensado. El jugador está cedido a préstamo a Liga Deportiva Alajuelense por lo que resta de este año y podría decirse que todo se acomodó para que él mismo pueda supervisar de cerca cómo marchan las obras.

Quedarse estos meses en Costa Rica le permite entre otras cosas poder inaugurar esa vivienda antes de su salida a Europa, prevista para el próximo 1°. de enero.

Él se lesionó en el Morera Soto contra Guastatoya, como parte de las secuelas que le dejó ese fatídico partido a la Liga. Sufrió un desgarro de segundo grado en el bíceps femoral, que lo hará perderse varios partidos.

Antes de que Albert Rudé comenzara trabajos al frente del equipo, él se dio una vuelta por la Isla de Chira para ver cómo avanzaba la remodelación total.

Lo acompañaron todos sus hermanos y para ellos fue impresionante estar ahí, en la casa que se criaron, que medía 6 metros por 9 metros y que se demolió por completo.

Prácticamente todo se botó. Lo único que quedó fue el cimiento del piso, lo demás es todo nuevo y más grande. A los Martínez Batista les gusta el vidrio y lo blanco, así que eso es lo que prevalece en esa casa que está en remodelación, o mejor dicho, en reconstrucción.

“Era la misión de él, desde un principio. Era el sueño de todos, quizás, él con más visión y anhelo porque era el que estaba con mami, porque ya nosotros tenemos familia. Apenas sucedió todo esto que pasó, el hombre decidió invertir en la casa de mami, hacérsela nueva y ahí está”, mencionó Carlos Martínez, el hermano de Alonso que tiene una alta cuota de responsabilidad en que él se abriera camino en el fútbol.

De todos los hijos de doña Flory, él es quien vive en la Isla, pero también es quien entrenaba a Alonso en Chira FC, un detector e impulsor de talentos que sabía que su hermano tiene características muy distintas y una velocidad sobresaliente.

Ahora es a quien el futbolista le encomendó la misión de estar ahí en el día a día, mientras esa casa va tomando cada vez más forma.

Alonso Martínez está muy ilusionado y confía en que pronto estará terminada la nueva casa de su mamá, doña Flory. (Cortesía)

“Mami tenía una casa normal, humilde y pequeña, con tres cuartos y ahí vivíamos todos cuando nos criamos. Ahora él la hizo casi tres veces más grande y es muy bonita, ahí vamos. Él espera que para diciembre esté lista para venir a despedirse”, relató Carlos Martínez a La Nación.

Días atrás, cuando se encontraron ahí, todos pusieron manos a la obra, porque eso es lo que Alonso quiere, que sea un obsequio de todos para su mamá.

“Se fue muy contento y a la vez asombrado porque vive pendiente de que yo le envíe fotos y ahora que vino no podía creer lo grande que es la casa. Es bastante el espacio, el terreno de nosotros es grandísimo y entonces tenemos para construir mucho”, relató.

Y agregó: “De hecho, hasta una piscina se está haciendo. Nos dijo que ese era el sueño de él y que no importaba lo que costara, pero que quería hacerlo como él quería y que mami estuviera en lo mejor”.

Dentro de las características diferentes destaca que toda la casa va a tener aire acondicionado, que antes no había y la Isla de Chira es muy caliente. Solo ese detalle ya marca muchísima diferencia para que doña Flory esté más a gusto.

“El cuarto de mami lleva baño independiente y es grandísimo, con un closet y lo que él quiere es que ella pueda sentirse bien cómoda dentro de su habitación. Iban a ser cinco cuartos con el de mami, pero como se agrandó el de ella, entonces serán cuatro en total, antes eran tres”, describió Carlos.

Pero los otros espacios también son espaciosos, justo como lo añoraba Alonso.

“Una sala grandísima, él dice que quiere una mesa bien grande también, donde podamos sentarnos toda la familia y una cocina espaciosa para que cuando estemos todos, podamos cocinar en familia, donde quepamos todos”.

Los trabajos empezaron hace poco, pero van realmente rápido. Carlos cuenta que se está acelerando todo, aprovechando que doña Flory se encuentra en este momento con Alonso.

Alonso Martínez (camisa negra) posa con cuatro de sus cinco hermanos: Rodolfo, Carlos y Jonathan. Además, los acompaña su mamá, doña Flory. Fotografía: Jocksan Martínez

“Ella sabía que la casa se le iba a botar y lo que él dice es que ocupamos que en un mes la casa esté lista. Ya todo el material está acá. Acaba de terminar de llegar una vagoneta de arena. Se está acelerando todo para en un mes ya tener todo listo”.

Cuenta que doña Flory está muy contenta y que pide fotos, solo que no se las han mostrado.

“Le decimos que no se ha tocado, que la casa aún está ahí y lo que no sabe es que ya casi está. Ni le mandamos fotos, ni nada. Y yo no solo superviso, me tienen trabajando (ríe)... Aquí todos le ponemos, es muy bonito porque es la casa de mami”.

Además, apuntó: “Como papi ya no está porque murió hace años, digamos que yo soy el que estoy al frente de todo acá, porque yo soy el que vivo en la Isla con mi familia, al frente de la casa de ella, a mí es a quien le queda todo el cargo, de ejecutar todo”.

Entre el esmero y la carrera, también es muy paciente, porque construir en la Isla de Chira no es tan sencillo.

“Hay que hacer que llegue todo el material, porque acá es distinto, no es que se va a ir a la ferretería a comprar la cerámica o lo que sea. Acá todo es más difícil porque tenés que coordinar una lancha y donde pueda subir la vagoneta, todo el material y que llegue hasta aquí. Es un poco más difícil construir, pero ahí vamos”.

Para él en lo particular, lo que está sucediendo es doblemente significativo. Por un lado es el sueño familiar que se hace realidad, pero a la vez, el tiempo le da la razón, porque siempre visualizó que Alonso tenía todo para ser un futbolista de corte internacional.

“De mi parte era como el objetivo de luchar en aquel momento por un sueño de Alonso, que yo sabía que si él estaba bien, todos íbamos a estar bien. Él se va para el fútbol de Europa y ahora vea la casa de mami como va. Es una satisfacción muy bonita”.

Para Alonso Martínez es toda una ilusión pensar que esos momentos en los que llegue a Costa Rica y vaya a la Isla de Chira, estará en una residencia grande, ideal para compartir junto a todos sus seres queridos. Y que su mamá se sentirá muy a gusto, en la casa de sus sueños.

