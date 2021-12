Allen Guevara prefirió quedarse en Cartaginés pese a interés de otros

Allen Guevara marcó un triplete el domingo pasado y salió ovacionado por la afición brumosa en el Fello Meza. (JOHN DURAN)

Allen Guevara decidió quedarse en Cartaginés porque ahí volvió a encontrarse consigo mismo y el domingo anterior terminó de entender que los brumosos realmente lo aprecian y agradecen su esfuerzo.

Fue ese partido en el que se destapó con un triplete y en el que salió ovacionado, que le provocó un sinsabor, porque a pesar de la goleada, Cartaginés no logró clasificar; pero en realidad, ahí se percató de que debía continuar, a pesar de que otros lo pretendían.

“Llegamos a un acuerdo fácilmente, a todos los términos que había tocado con el presidente y yo creo que más que eso estoy muy contento, porque el trato ha sido muy bueno, el cariño, la afición, en redes sociales, todo lo que hemos vivido en este torneo en lo personal ha sido muy bueno y de ahí la decisión que he tomado”, manifestó Allen Guevara en un declaraciones difundidas por la oficina de comunicación de Cartaginés.

Fue en este último torneo, cuando su contrato con los de la Vieja Metrópoli expiraba que él se hizo sentir más dentro del equipo. El volante afirma que está muy contento y que espera que en el torneo que viene, también pueda hacerlo de una buena forma.

“Eso fue un punto muy importante, yo creo que para un jugador que la afición te reconozca el esfuerzo, que te brinde mucho cariño es muy importante para uno y por ahí está la decisión. Me siento muy contento con ellos, con el club y todo el respaldo que me han dado, eso me motiva a seguir adelante aquí”.

Tanto sus papás, como su esposa Fernanda Arias lo aconsejaron y la decisión final se dio a conocer este miércoles, al renovar por dos años con los blanquiazules.

Guevara detalla que el torneo fue muy bueno para él, pero que al final en el club lo que importa es lo colectivo. En total jugó 21 partidos, en los que sumó 1.788 minutos, marcó siete goles y aportó dos asistencias.

“A veces uno se pone triste por eso, porque no se consiguieron los objetivos, pero yo creo que siempre hay oportunidades y este torneo que viene no va a ser la excepción, vamos a luchar desde el principio para no estar pasando estas incomodidades al final y yo creo que es lo único, seguir luchando y dándole alegrías a este club, devolviendo el cariño que nos demuestran”.

Guevara es protagonista en Cartaginés y también tiene un rol importante en el equipo de Geiner Segura. Él es el capitán brumoso y eso también lo compromete más.

“Importante, me han dado ese rol y me gustaría seguir trabajando fuerte, yo creo que lo que se hizo fue muy bueno en lo personal, pero viene un reto, que es luchar aún más, con más responsabilidad, trabajo y eso va a ser muy importante en esa forma”.

Finalmente, Guevara emitió unas palabras para la afición de Cartaginés: “Yo les agradezco mucho, estoy muy feliz con cada uno por el apoyo, por el cariño y espero devolverles esto de una buena forma en el torneo que viene”.

En el Apertura 2021, Cartaginés hizo los mismos puntos que Saprissa, pero no avanzó por el criterio de gol diferencia.