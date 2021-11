Allen Guevara evita hablar de renovación con Cartaginés en medio de su resurgir

Allen Guevara se parece cada vez más a aquel jugador rápido, desequilibrante y pícaro que tuvo momentos de gloria con Alajuelense. Sin duda alguna que en el Torneo de Apertura 2021 muestra su mejor versión desde que llegó a Cartaginés, a mediados del 2020.

[ Para volver al estadio hay que ser socio o pagar entre ¢5.000 y ¢15.000 ]

El volante de 32 años es el capitán de los brumosos, suma cuatro goles y fue titular en los 18 partidos en los que estuvo disponible. Estos números contrastan a los del certamen anterior, en el que no abombó las redes, solo dio dos asistencias, apenas fue estelar en cinco ocasiones y únicamente disputó el 37% de los minutos posibles.

En medio de su resurgir, Guevara termina contrato al finalizar el Apertura 2021 y pese a que los blanquiazules ya se le acercaron para buscar una renovación, por ahora dijo evitar hablar de este tema con la dirigencia. ¿A qué se debe?

“Me he mantenido tranquilo con lo del contrato, he hablado con don Leo (presidente del equipo), pero le he dicho que prefiero terminar el torneo sin necesidad de estar pensando en una renovación, porque a veces esto presiona mucho. Hay que enfocarse primero en lo deportivo y después poco a poco se va hablando de otros temas. Conforme pasen los días se puede hacer”, señaló Allen.

Leonardo Vargas, jerarca del club, se ha caracterizado por cerrar este tipo de negociaciones previo a que sus figuras queden libres. Sin embargo, en este caso será diferente y deberá esperar hasta que finalice el campeonato para intentar retenerlo.

El jugador de Cartaginés, Allen Guevara, fue titular en los 18 partidos en los que estuvo disponible en el Torneo de Apertura 2021. El volante es punto alto de su equipo. (JOHN DURAN)

De igual forma, por ahora al futbolista no le pesa la situación extra cancha y por el contrario, se siente muy cómodo, principalmente con el técnico Géiner Segura, quien le dio la confianza y le pidió cambios importantes en su forma física y en la manera en ejercer liderazgo en el plantel.

“Soy de los que piensa que uno debe cambiar cosas. Cuando llega alguien y te dice que te va a necesitar, pero que debes cambiar ciertas situaciones, pues capto, soy de escuchar y hacer esos ajustes. He mejorado mucho la parte física, esto me ha ayudado mucho en el sistema de juego, porque si se está en buena forma lo demás con el balón uno lo tiene. He trabajado horas extra, llego a mi casa y hago algo adicional de trabajo en otro lugar y esto me ha beneficiado mucho”, señaló el jugador.

[ Aficionados desobedientes corren riesgo de ser expulsados del estadio ]

Guevara también explicó lo que le solicita Segura desde que lo nombró como capitán: “En el equipo siempre hay diferentes formas de liderazgo. Al inicio el profesor nombró varios capitanes, cada quien tiene su rol y ahora me da la confianza y me ha dicho que me gusta como transmito esa confianza a los compañeros en la cancha. Cada uno de los futbolistas a los que el profesor les dio la confianza debe tomar ese rol y ponerlo a disposición del equipo. Estoy contento con lo que vivo, porque se nota el apoyo de los jugadores y esto es bueno en el camerino”.

El conjunto de la Vieja Metrópoli se juega la clasificación en los tres partidos que le restan de la fase regular. De momento ocupa el quinto lugar con los mismos 28 puntos que Saprissa (cuarto) y con dos menos que el Santos (tercero).

Los centenarios volverán a la acción este viernes, tras el parón de 21 días del certamen. Su primer rival será Pérez Zeledón (7 p. m., Valle del General), luego a mitad de semana visitarán a los santistas y finalmente cerrarán en el Fello Meza contra Jicaral.

La tarea de colarse entre los cuatro mejores no es nada sencilla para un equipo que no avanzó a las instancias finales en el Clausura 2021, pero en esta ocasión los brumosos dicen estar listos para derribar esta barrera.

“Lo que menos tiene que haber en estos partidos es presión, porque cuando llega esta sensación las cosas no salen bien. Estamos ante una bonita oportunidad, queremos estar metidos en zona de clasificación y sabemos que se viene un partido muy complicado ante Pérez Zeledón, pero todos los que quedan serán así. Igual, los rivales tienen salidas complejas, pero nosotros nos enfocamos en lo nuestro y es bueno jugar primero que todos y abrir la fecha”, finalizó Allen.