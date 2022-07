Alfredo Morales - 1 (Rafael PACHECO GRANADOS )

1 ¿Por qué tan inconstante este equipo sancarleño?

–Definitivamente el partido mostró a un Pérez Zeledón muy superior. Nuestro equipo venía con la mentalidad de hacer un buen partido, pero lamentablemente no encontramos la fórmula para sacar el triunfo.

“La verdad que demostramos una actitud que no le conocía al equipo y esto me preocupa bastante”.

2 Ganó Orión y ahora se acercan a la lucha contra el descenso. ¿Les preocupa a ustedes está situación?

–Nosotros en San Carlos nunca hemos visto para arriba, nosotros estamos conscientes de la situación en la que estábamos y ahora solo queda seguir en la lucha, pues hay partidos importantes para nosotros. La actitud tiene que ser otra, pues tenemos que mostrar más orgullo.

3 ¿Le cambió mucho el panorama del partido la lesión de Juan Vicente Solís?

–Fue un cambio que no esperábamos en el banquillo. Él venía bien y ya le había pasado esto en un juego antes y hoy (ayer) lastimosamente se nos lesiona. Es algo que no teníamos pensado y es muy raro que pase, habrá que ver que es lo que pasó con él.

4 ¿Hay desgano dentro del equipo?

–Desgano no tiene que existir, pues esto es lo que nos gusta a ellos y a mí, por eso no puede haber ninguna actitud así, por eso le hablé de orgullo.

“Yo tengo que tener actitud y hormonas para defender una camiseta como la de San Carlos y la forma en que lo hicimos hoy (ayer) no vamos a ninguna parte”.

5 ¿Tras la salida de Álvaro Sánchez del equipo, ¿ya ha pensado en quién lo va a sustituir en el medio campo?

–Desde que Álvaro anunció que se iba, nosotros tuvimos la idea de buscar al suplente y parece que no lo encontramos hoy (ayer), pues no generamos muchas opciones y no queda más que seguir con el trabajo de la semana para buscar quien lo supla.