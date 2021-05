“Es normal, tenía 15 días de haber llegado, de estar entrenando con el grupo, me estaba acoplando, venía de un parón difícil en Bélgica, pero ahora me siento bien, he ido retomando ritmo, tratando de aprovechar los minutos que me da el profe, tratar de ganarme la confianza del grupo, del entrenador que es lo más importante y ahora me siento muy contento”, apuntó Gamboa.